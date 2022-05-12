建大(2106)、正新(2105)公布第一季財報，由於受到原物料上漲，雙雙呈現衰退，建大第一季稅後淨利1.87億元，年減72.58％，每股盈餘0.21元；建新稅後盈餘13.74億元，年減24.22％，每股盈餘0.42元。

因越南廠復產情形順利，建大第一季營收94.49億元，年成長10.33％，毛利率為16％較去年同期25％下降，主要原料包括人造膠、碳黑、簾子布等價格上漲影響，侵蝕公司利潤，業外收益0.6億元，主要是匯兌收益貢獻，因美國通膨升息致美金升值，從去年底台幣兌美元匯率由27.676元至今年3月底已貶至28.620元，貶幅3.41％。5月5日美國聯準會再次升息2碼，台幣也已貶至29.81元，市場預計台幣有可能向30元靠攏，建大匯兌收益將可持續增加。

建大昆山廠已於4月26日復工生產，出貨也逐步恢復，4月營收29.34億元，年減5.58％，停工影響將在遞延之後月份出貨。原材料市場價格4月以來已有緩和，緩解輪胎廠原料成本上升壓力，將有助於銷售毛利率提升。

正新第一季營收247.78億元，營業利益16.8億元，第一季毛利率20.81％，低於去年同期25.3％，也是受到原料上漲的影響，稅後淨利13.74億元，每股盈餘0.42元。