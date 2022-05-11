飯店業者寒舍(2739)董事會通過2022年首季財報，受惠旺季餐飲需求轉強，2022年首季本業獲利成功轉盈、回升至近9季高點，配合業外虧損幅度受控，使稅後淨利603萬元、每股盈餘（EPS）0.05元，終止連8季虧損、回升至近9季高點。

寒舍2022年首季合併營收8.11億元，季增4.31％、年減1.3％，毛利率22.2％，優於去年第四季20.37％、低於去年同期23.47％，雙雙回升至近1年高點。營業利益0.3億元、營益率3.73％，終止連6季虧損、並雙雙回升至近9季高點。

在本業恢復獲利、業外虧損幅度受控下，寒舍首季稅後淨利603萬元，較去年第四季虧損1.4億元、同期虧損0.75億元顯著轉盈，每股盈餘0.05元，雙雙終止連8季虧損、同步回升至近9季高點。

寒舍指出，首季餐飲營收5.64億元、季增8.27％，主要受惠尾牙春酒旺季需求、年菜外賣業績營收挹注，以及台北喜來登「十二廚」、台北寒舍艾美「探索廚房」及礁溪寒沐「MU TABLE」等餐廳推出豐富的促銷活動，成功吸引消費者上門消費。

不過，受近期國際疫情再度升溫，影響消費者來店用餐意願，寒舍2022年4月自結合併營收2.07億元，月減25.98％、年減14.44％，為近半年低點。累計前4月合併營收10.18億元、年減4.3％。

面對疫情不穩定挑戰，寒舍集團旗下酒店均推出贈送防疫禮包、住宿券等優惠的「安心長住住房專案」，成功吸引消費者關注。同時，為搶攻端午送禮市場，今年除了百貨通路外，亦首度攜手美聯社銷售集團各項冷凍商品，希望觸及更多元客群。

展望後市，寒舍面對疫情升溫，將有效率的推出多元餐飲及住房專案因應。而5日正式開幕營運的寒居酒店，搶攻中階商務客及年輕消費族群，盼增添營運成長動能，降低營運受疫情影響程度。

同時，隨著政府接軌國際、防疫措施轉向與疫情共存，未來邊境管制解除可望迎來一波旅遊復甦潮，寒舍對此積極拜會國內、外旅行社，持續深耕國旅市場，並針對海外市場擬定促銷方案，希望待國境開放後即可搶得先機。