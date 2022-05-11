確診人數逐日攀升，有名醫指出每日意味著將有數萬人康復，台北喜來登看好「康復者商機」，即日起至6月30日前推出「無敵好星情」一泊二食享客房免費升等與早餐外，再贈送主廚私房外帶菜組與精選紅酒乙瓶，每人每晚1,775元起，舒緩隔離期的緊繃心情。餐飲部分則響應推出康復者與家人朋友，4-10人於指定餐廳平日用餐出示相關證明享75折優惠，線上平台亦推出限時五天的快閃優惠，請客樓米其林兩大招牌菜組、辰園經典烤鴨、桃山迷你三色丼等，各式精選美食自取最低5折起，以美食美酒為解隔離出關慶祝。

台北喜來登副總經理吳芳梅表示，嚴峻疫情之下，台北喜來登推出鼓勵康復者回歸日常生活的各式餐飲與住宿優惠，期望為消費者調適緊繃心情。「無敵好星情」一泊二食方案，主打以飯店的美食或美酒為解隔者慶賀，雙人或四人入住平日另享客房免費升等，專案包含的五星分享餐為4道式的主廚私房菜組合，首推酒香濃郁的醉雞拼盤、養生紅麴燜肋排、彩蔬醬爆鮮蝦球與百合薏仁富貴菜等，餐點可選擇外帶至房內享用、或於退房時外帶回家，翌日再享十二廚早餐，期望帶動一波康復者經濟。

防疫辦公、飯店long stay成為疫情下市場新需求。台北喜來登亦延長防疫戰線5月31日前推出「安心小日子」一泊二食方案，雙人入住享Buffet早餐與主廚精選餐盒，每晚3,999元起，再送延遲退房至下午2:00。響應安心出行，6月30日前寒舍生活APP會員入住「無三不成禮」小黃卡住宿方案，每晚3,800元起含早餐，打一劑享延遲退房至中午12點、打兩劑享延遲退房至下午1點、打滿三劑則可延遲退房至下午2點，再贈送1,000元住宿抵用券，不限平假日皆可使用，每房最多一次，各餐廳用餐也可另享折扣。

防疫不想出門，台北喜來登線上購物平台5月11日至15日更推出美饌限時快閃，精選館內各餐廳11道招牌美食，米其林二星砂鍋一品雞湯與麻油雞飯組、米其林推薦廣式片皮鴨、泰式酥炸雙饗、迷你三色丼與花壽司組、美國30天乾式熟成帶骨肋眼、與美式龍蝦黃金蟹搖搖袋等，自取最多可省1,900元，優惠週週更新放送。更不容錯過集結爐烤美國肋眼牛排、整尾嗨啤烤龍蝦與泰式烤全雞等美食的「超值海陸雙人外帶餐」優惠價1,980元，線上消費滿2,000元再享免費台北市區外送服務，輕鬆一指下單在家享用。