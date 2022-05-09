台北六福萬怡酒店除傾力打造安心的住宿及用餐環境外，為鼓勵民眾接種COVID-19疫苗，推出「秀出小黃卡，樂FUN萬怡驚喜抽」優惠活動，於即日起至5月31日間，凡透過飯店中英官網或電話預訂，入住任一住房專案，每筆訂房可憑住客本人完成3劑的疫苗接種紀錄卡，於入住時獲得1次抽獎機會，除了免費一泊一食住宿券、現場升等套房，最高可望抽中星宇航空台北-曼谷雙人來回機票，共有超過2,100個獎項，總價值超過120萬元，中獎率100％。

六福與「星宇航空」、「PChome Thai泰國購物」、「Elite Concept一禮莊園」等品牌跨界合作，民眾只要於活動期間入住台北六福萬怡酒店，凡住客出示本人完成3劑的疫苗接種紀錄卡，每房可獲得1次抽獎機會，就有機會抽中星宇航空台北-曼谷雙人來回機票、PChome x Siam Piwat聯名幸運包及折價券、PChome Thai泰國購物禮袋組、六福萬怡豪華客房住宿券、Elite Concept一禮莊園療癒苔球組、六福萬怡500元餐飲抵用券、六福皇宮南洋叻沙濃湯麵、六福皇宮極品牛肉麵等多項精美好禮。

台北六福萬怡酒店重視民眾健康及消費安全，持續執行「世界觀光旅遊委員會」（WTTC）認證之「安全旅遊戳記」的衛生安全標準，堅持三大安心保證：「食在安心、服務用心、賓客放心」，於櫃檯、餐廳、各出入口設置酒精消毒液，落實全體人員配戴口罩、體溫量測、加強消毒作業及頻次、線上菜單等，傾力打造讓賓客放心又健康的環境。