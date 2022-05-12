遊戲股智冠(5478)及隆中(6542)公布第一季財報，智冠受春節消費旺季帶動，遊戲通路行銷及金流代收付業務均穩健成長，而營收減幅主要因去年起調整子公司經銷產品結構致差異，總計第一季營收14.75億元，年減15.09％，歸屬於母公司業主稅後淨利1.92億元，年增0.42％，每股盈餘1.58元。隆中第一季同樣受惠於旺季及自製發行線上遊戲和區域網路博彩系統授權帶動，單季營收2億元，年增9.38％，因產品結構優化且營業費用控管得宜，營業毛利為1.56億元，年增26.66％，毛利率提升至78.1％；營業利益為0.3億元，由虧轉盈；歸屬母公司業主稅後淨利為0.32億元，年增79.53％，為8季以來最高，每股盈餘0.76元，轉型已有初步成效。

智冠指出，第二季子公司網龍自製研發的手遊新作《天子傳奇S》已開啟事前預約活動，遊戲主打自由PK的仙俠MMORPG，除了豐富的預約獎勵，還將加碼抽出《天子傳奇S》動態典藏NFT。

授權合作部分，網龍旗下《吞食天地M》授權的大陸版本持續帶來更新內容，而IP授權手遊《吞食天地3：放置版》4月已在台港澳、新馬地區上市，獲得雙平台遊戲推薦並創排行佳績，智冠IP授權《天地劫》等作品穩健營運。

遊戲營運行銷方面，子公司遊戲新幹線與宇峻聯合發行手遊《三國群英傳M》大型玩家活動「軍團爭霸賽」資格賽正式開跑，旗下線上遊戲《信長之野望Online》也將於5月25日推出全新改版內容及活動。智凡迪則主力發展多語系客服團隊，並持續開啟多款人氣遊戲客服合作。

網路廣告行銷子公司一帆數位深化Martech技術發展，持續擴增各大網路平台、聯播網串聯，今年再開啟Twitter廣告投放，針對不同市場目標族群，打造更全面的整合行銷規畫，有效促進轉換及曝光效益，並積極擴展海外市場及不同產業的合作夥伴。

藍新集團今年將陸續開啟更多超商物流、宅配及跨境物流應用，同時擴展「ezAIO簡單收」新一代多元收款設備合作通路，並持續強化旗下捐款平台、電子發票及電子收據等加值服務功能與體驗，第二季受網路電商主攻母親節檔期及端午送禮需求，可望推升總體交易量。

隆中旗下主要手遊《角子共玩》於3月底再次攜手與日本經典IP泡泡龍合作推出5周年紀念機台《泡泡龍：再相聚》體驗，此外，為響應環保議題，隆中向上教育基金會於4月22日世界地球日開展「Every Day Is EarthDay！52種與地球好好相處的方法」插畫展，將嚴肅環境議題，轉譯成簡單好懂、深具感染力的視覺創作，並在線上與實體展出，呼籲大家一同加入環保行動。