橡膠股的正新（2105）、建大（2106）及鑫永銓（2114）11日董事會分別通過第一季財報，首季獲利同步衰退。其中，正新首季合併營收247.78億元，年減10.11％，稅後盈餘13.74億元，年減24.22％，EPS 0.42元，低於去年同期0.56元。建大11日董事會今年第一季財報，受惠越南廠復產順利，第一季營收94.49億元，年增10.33％，營業毛利率16％，低於去年同期24.55％，首季雖有匯兌收益等業外收益貢獻約六千萬元，但因輪胎原材料價格大幅上漲，使得稅後淨利1.87億元，年減72.58％，EPS 0.21元，低於去年同期0.75元。

鑫永銓首季合併營收4.55億元，年增逾9.19％，因營業毛利率44.28％，略低於去年同期48.32％，加上營業利益也減少，使得稅後盈餘1.17億元，年減7.12％，EPS 1.5元，低於去年同期的1.62元。

鑫永銓表示，公司投資3億多元，興建新廠，從事新事業的複合材料生產，預定明年第一季完工。另鑫永銓去年度EPS12.42元，董事會也決議去年度現金股利，每股擬配發7元。

正新表示，首季獲利衰退的主因，輪胎原材料價格上漲，導致營業毛利率20.81％，低於去年同期25.3％，加上營業利益16.8億元，年減44.64％，都是首季獲利衰退的主因。此外，車用晶片短缺，造成車廠新車出貨交期略有延遲，也是公司首季獲利衰退的主因。

至於大陸昆山封城，造成正新昆山廠出貨至各地的運輸暫時中斷，使得自結4月合併營收73.44億元，年減16.06％。

建大表示，輪胎主要原料，包括人造膠、碳黑及簾子布等價格上漲影響，侵蝕公司利潤。還好，在業外收益約六千萬元挹注，其中主要是匯兌收益貢獻，因美國通膨升息，致美金升值，新台幣兌美元的匯率，從去年底的27.676，至3月底已貶值至28.620，貶幅3.41％。

美國聯準會5月5日再次升息2碼（0.5％），10日新台幣已貶值至29.81，市場預期新台幣有機會貶值至30元，屆時，建大認列匯兌收益，將可持續增加。

建大昆山廠4月26日已復工生產，出貨也逐步恢復，自結4月合併營收29.34億元，年減5.58％。建大強調，上述停工對出貨的影響，將遞延之後的月份出貨。建大說，由於原材料市場價格4月以來，已有緩和跡象，可緩解輪胎原料成本上升壓力，將有助於公司第二季營業毛利率提升。