艾美特-KY(1626)董事會通過第一季財報，單季營收19.29億元，毛利率13.09％，營業損失1.84億元，不過，由於認列TCL遷移補償金約7.7億元入帳，本期淨利4.36億元，單季獲利創下史上新高，每股盈餘2.99元，資產負債比率為67.4％。艾美特董事長史瑞斌指出，2022年原材料持續高漲，又面臨農曆年後延期復工與3月因疫情停工，工廠生產效率嚴重受影響，導致毛利下滑，使得本業出現虧損。

艾美特2022年目標新品開發在原有兩季產品的基礎上，增加深度與廣度，除過去兩季產品外輔以不受季節影響的清掃類與健康類新品，如吸塵器、蒸氣拖把、除塵蹣儀和蒸足浴盆等，期望在更多元化家電產品的帶動下，減緩淡旺季的營收落差，達成淡季獲利的目標。外銷方面，持續增加新市場、客戶與新通路的發展。此外，2022年從將產品研發與設計上有效降低或節省原材料使用，以更優化產品毛利為目標。

艾美特位於深圳工業區舊廠土地開發案，2019年如期動土開工，2021年完竣驗收，驗收後TCL遷移補償金約7.7億元已經在今年1月認列，初期規畫以自用及出租為主。深圳地鐵延長線也在建置中，預計2023年完工後地鐵站會經過該區域。