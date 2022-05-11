這一波房市景氣熱，電梯大樓產品獨走，去年第四季房貸族購買電梯大樓產品2.9萬件，在所有產品中占比高達56％，數量也創下歷年的單季新高，電梯大樓數量之多甚至超過2010、2011年時交易量更大的時期。

據聯徵中心房貸資料統計顯示，上一波景氣高峰，每季房貸族購買電梯大樓的件數多不到2萬件，在所有產品中的占比約不到五成，不過自2020年第二季起連續七季突破2萬件，去年第四季高達2.9萬件，今年第一季也有2.4萬件，這波房市景氣交易火熱，大樓產品當道，數量上大幅拉開與公寓、透天、套房產品的差距。

信義房企研室專案經理曾敬德表示，現代人喜歡設計新穎，具有豐富公設、電梯與管理服務的社區產品，電梯大樓成為市場最好賣也是最主流的產品，相較於公寓產品的老舊、需要爬樓梯、缺乏社區管理、要自己倒垃圾等缺點，電梯在居住品質上有更多優勢，不過公寓因為坪數實在與超低管理費優勢，加上長期仍具有改建機會，在市場上仍有一定的需求。

至於透天產品在中南部仍是相當受到歡迎，不過大樓產品呈現強勢崛起，近年中南部地區推案型態也都轉為大樓產品當道，且銷售狀況與房價都表現強勁。

統計聯徵中心統計顯示，去年第四季交易結構中，電梯大樓產品占56％，平均成交總價達1,229萬元；透天厝則有約1萬件、占比約19％，平均總價1,197萬元；至於公寓則不到6千件，平均總價880萬元，相較於大樓產品房貸件數創新高，公寓產品的高峰期已過，2010年單季出現過兩次8千件的公寓房貸，顯示隨屋齡老化與住宅需求改變，公寓產品逐漸被大樓產品取代。