信義房屋與雙人女子組合晨悠推出母親節主題曲。

信義房屋今年打造母親節主題曲「牽妳的手像牽著我」向大眾徵詞並由雙人女子組合「晨悠CHENYO」譜曲、演唱，為撐起一個家的母親送上滿滿心意，３０秒預告日前釋出後，網友驚呼「好聽、溫暖人心」，完整版影片將於5月6日晚間8時在信義房屋與晨悠的fb粉絲頁、YT頻道上線。

信義房屋自創業之初就兼顧各利害關係人，ESG面向中完成企業社會責任，40周年更立下「永續好生活」目標，希望以「家」為出發點，致力於好生活、好服務、好工作，讓社會因有信義房屋而更幸福，而母親是形塑一個家的重要角色，今年信義房屋更向民眾徵求歌詞，唱出對母親的愛。

徵求歌詞期間，網友踴躍投稿，最後選擇了40名網友投稿歌詞，在從中擷取、潤飾成現有版本，包括「你總把最好的留給我」、「再苦也微笑」、「謝謝你無私給我勇氣」等感人歌詞。

而5月5日預告片在信義房屋與晨悠的fb粉絲頁與晨悠的YT頻道上線後，網友感動的說，「聽得當下就像有一陣暖流通過」，還有網友說搭配晨悠的甜美動人美聲，十分感人。

雙人女子組合「晨悠CHENYO」為該主題單曲進行譜曲。「晨悠CHENYO」曾在《中國好聲音》第四季中以翻唱〈野子〉一曲爆紅，最後成功晉級那英組12強、全國48強，向大眾展現超群的合唱實力。在去年疫情最嚴峻時，「晨悠CHENYO」組合就曾有感於全民防疫的艱辛，以詞曲創作新歌〈最亮的星〉向醫護、前線人員致敬。