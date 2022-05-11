台北市吳姓單親媽媽離婚後獨自帶著女兒恩恩（化名）生活，母女倆搬過近10次家，在大台北地區流浪多年，吳小姐為給孩子一個家，花費畢生積蓄並借款，2013年在信義區以300萬購入地下室套房，入住後卻飽受歧視，連冷氣都被強拆，恩恩為此大發雷霆，表示「買不起就別買，不要買了還被瞧不起」，此後離家獨居，吳小姐萬分懊悔，只盼管委會協助改善，還給住戶應有的環境。

據了解，該社區屋齡約31年，分為A、B棟，每棟5層樓，共有51戶，地處北醫商圈旁，生活機能完整，但因位於巷弄又遠離捷運站，其價格在號稱「百萬俱樂部」的信義區中相對親民，每坪房價約在56.9萬元上下。

「那時候就是被房價吸引，誰知道買下來後悔一輩子。」吳小姐回憶，她離婚後帶著女兒獨自居住，曾當過服務業也賣過直銷，身兼多職只為給孩子一個安穩的生活，但租屋畢竟是「寄人籬下」，每年續約都要看房東臉色，母女倆在大台北地區搬過不下10次家，漂流多年後終於下定決心買房。

「搬家真的搬怕了，我只是想給女兒一個家。」吳小姐表示，女兒當時已念高中，她認為不該讓孩子隨著自己繼續「流浪」，但當時手邊存款有限，四處看屋時發現信義區的漏水套房居然只要300萬元，在受限於現實條件下，她也沒有過多選擇，四處向親友借款後購入該間套房。

買房後，吳小姐原以為母女倆可在此安身立命，就像浮萍終於得以扎根，她們起初的生活也十分安穩，她陪著女兒讀書寫功課，晚上2人便在同一張床上入眠，女兒最終以優異成績進入師範大學就讀，但讓吳小姐沒料到的是，她心心念念要給女兒的「家」，最終竟成為母女分居的原因。

該社區住戶如需要修繕，都會在提報事件處理單上留言，但地下室髒亂不堪、菸蒂滿地，卻始終沒有人來處理。（圖／黃威彬攝，CTWANT合成）

吳小姐提到，入住後問題一一浮現，包括地下室的大門故障，總有街友、毒蟲在此徘徊，買屋所附的冷氣更被一樓住戶抗議噪音問題，2018年在鄰居威脅要提告下被拆除，種種不公待遇讓女兒忍無可忍，最終決定自行租屋度日。

「我女兒說，買不起就別買，不要買了反而讓人瞧不起。」吳小姐說，恩恩難以接受樓上住戶的歧視與差別對待而離開，她也曾想另尋出路，但房子賣不掉，該房間在市場上的租金約4500元，這個價格難以找到理想房子，她如今靠網拍過活，每月不到2萬元的收入也無法支撐租屋生活，只能繼續在這個暗無天日、密不通風的小房間中度過一天又一天。

吳小姐表示，其實她要的也不多，只期盼管委會能將大門修好，更換故障的電燈，並將裝冷氣的權利還給住戶，讓地下室的民眾能有最基本的生活，別讓清幽小豪宅成為黃金地段中的貧民窟。

該社區主委回應指出，地下室有多戶長年沒繳管理費，電費和洗水塔的費用也都不出，在樓層修繕上難有公平的方式去處理；去年的確有街友進出，也請來警察處理，今年就沒再見到街友出入。主委表示，對外大門是因該樓住戶想通風才打開，並非故障，樓上住戶也因此十分擔憂安全問題；至於冷氣糾紛，他只知道一樓住戶在裝冷氣時影響到公共區域的植物，而植物是B1住戶在維護，雙方因此有爭執，其他詳情並不清楚。

社區住戶吳小姐說自己搬進來時就有冷氣，卻被一樓住戶以噪音、還外牆給所有權人為由強拆，女兒也因此離家出走。（圖／黃威彬攝）

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