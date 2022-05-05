中悦建設機構新莊副都心推案，規劃八件商辦、三棟豪宅，未來十年合計案量800億，包括約有550億元的商辦、250億元的豪宅量體，看好企業因應疫情衝擊、產業轉型、企業總部汰舊換新需求高，首棟商辦「中悅IFC」接近完銷，第二棟商辦「寰宇1號」完工推出，目前銷售率已近三成。

中悦建設機構悦萊建設總經理翁茂愧表示，台北市精華地段的A級商辦，大多使用已久也正面臨進入汰換潮的階段，所以已有許多北市客戶積極接觸，希望從已使用4、50年的老舊商辦，遷移到一個全新的、有潛力的地段，希望在新總部據點，迎接企業的下一個50年。

總銷55億元的「寰宇1號」開價每坪約55萬元，據了解，本來曾有科技大廠談整棟交易、且已進入議價階段，不過中悦後來考量，由於進入新莊商辦市場，一戶一戶賣遠比整棟出售更能多接觸當地潛在客戶，因此最後作罷，目前該商辦已開始有租客、買家入駐，租金行情約每坪1,450元，買家多以自用為主，也有一家金融業者一次租下了六個單位。

翁茂愧表示，新莊副都心擁有超越信義加南港的寬廣腹地，從副都心到新北產業園區、塭仔圳一、二期以及泰山擴大都市計劃區，整體能夠形成共879公頃的產業腹地，契合企業擴大產業規模需求。此外，新莊副都心發展已趨成熟，又是大台北捷運131個站點中，「唯二」具備一線串聯台北車站、國際機場。加上相較於信義、新板等地更便宜的租金、售價，吸引不少企業在此設立總部。

「寰宇1號」規劃頂級商辦，邀請曾榮獲德國iF建築獎的李文勝建築師設計，透過多功能陽台的規劃，讓整個辦公室空氣產生對流，進一步達到健康、通風、採光、省能的效能，有別於其他商辦，保留一塊區域作為公設空間，規劃不同大小、型態的多功能會議室、景觀咖啡廳、健身房、韻律室，甚至還有淋浴間，讓公司成為員工的第二個家、提升對於公司的認同感、歸屬感。