寒舍集團旗下最新飯店「寒居酒店」今（5/5）日正式開幕，寒舍集團標榜以心的體驗出發營造一個在城市中的棲身與棲心之所。寒舍集團並秉持美學、人文和藝術兼具，精心設計精彩盛宴，創新、都會及時尚的歡欣體驗，注足能量的心旅程。慶祝寒居酒店正式開幕，寒舍生活App祭出會員獨家禮遇，凡於5月31前完成註冊之會員，可領取「寒居酒店200元住宿抵用電子券」乙張。即日起至7月31日期間，入住寒居酒店，房價消費達3,000元（含）以上，出示此電子券即可折價使用。

「寒居酒店」為寒舍全新第五間飯店，亦是在台北市的第四間飯店，此次跨入進駐飯店林立兵家相爭的中山區，結合休閒與商務的自創品牌，座落於中山區興亞里的中心之點，距離捷運雙線松江南京站不到一分鐘，從松山國際機場僅約10分鐘車程，具有交通便利之利基。且周邊商業繁榮，緊鄰食衣住行育樂景點，人潮洶湧，可謂未來發展為全面性集商務及觀光旅遊的要點，透過集團品牌與客群區分，掌握多元客層，期望在台灣國境開放後，搶得先機。寒舍餐旅董事長蔡伯翰表示，國際旅遊因為疫情，這兩年雖彷彿被按下了停止鍵，但也透過這時間，我們不停的整備優化，隨著疫苗覆蓋率的提升，防疫與生活並進，各國開放國境，搶先成為疫後國際旅客首選。寒居酒店是我們首次打造將商務與觀光結合的飯店，符合國旅市場，吸引現代年輕消費族群，也融合國際旅客需求，搶攻此區的金融商務客層。

品牌體驗中的「里鄰與玩味」，就是以酒店為中心，放射狀成為旅行者與鄰里之間的交流媒介，串連週邊景點，將在地觀光特色與地方生活產業鏈結，達到結合生活、文化與產業發展的永續經營。寒居酒店自試營運起，備受年輕消費市場矚目，以寒舍高品質規模的平台，與米其林一星林明健主廚合作聯手推出「BeGood」餐廳，結合多國特色的創意料理，展現異國料理精粹與多元的餐廳模式，包含餐廳、咖啡館與烘焙坊。開幕活動寒舍餐旅董事長蔡伯翰特別出席受贈予林明健主廚寒舍主廚服，期待此次的合作，激發未來更多的可能性。為展現寒居精緻且具風格的品牌活力，此次特別邀請曾榮獲多項大賽獎項，延續歷史傳統手工技藝的「STYDER」西服訂製品牌，為寒居服務同仁量身製作服裝，設計則是由「C JEAN」服裝設計團隊所打造，設計師簡君嫄擅長將服裝融合東方藝術精神與西方當代美學，「STYDER」訂製服務則依照則依照工作性能提升制服的活動力與舒適度，為寒居同仁量身打造兼具獨特、優雅的企業文化，開場由寒居同仁展演都會與時尚的制服走秀。寒居酒店隨處可見環保永續的理念，全棟建築為黃金級綠建築，客房樓層提供Natura氣泡水機予旅客飲用，引進氣泡水界的LV「Natura微礦氣泡機」，來自義大利優異工藝設計，採用NASA開發的奈米級濾心，獨有的奈米電性濾淨科技，帶走微小雜質，保留有益健康的礦物質，在寒居喝水不只是喝水，而是暢飲甘甜新鮮的美味。客房備品選用低電磁波且低耗電量的吹風機，且擺放備品用具盛裝物亦選用了再生材質。

為呼應酒店「桃花源」設計概念，脫離城市的喧囂，營造清新寧靜之處。隨心所選旅行的紀念品，除了透過擷取與剪輯，將畫面留存下來，體驗與感受更是可被收藏與分享，寒居酒店6及10樓的客房樓層數設有能量販賣機，提供寒居Hoot No.116香氛噴霧、木製玩具、趣味拼圖、鴞造型香皂、沐浴系列備品等等，皆可購買，豐藏專屬於自己的旅行回憶。為賓客再次獲得注足能量的旅程，寒居酒店最高樓層10樓擁有眾多完善近130坪的服務設施，包含健身房、室內恆溫游泳池、蒸氣室及烤箱，眺望車水馬龍的城市景色，寬敞開闊的視野，不論是商務暫歇、旅遊休憩，讓旅人喚醒能量，重拾活力。寒居酒店以「心之棲所」藝術主題打造城中一隅、心之所棲，有別於喧囂都市的一處寧靜之地，在這裡，時間與人的步伐也隨之變得緩和，館內藝術品以簡約的線條，與人互動的溫暖連結，包含英國藝術家保羅．考克斯基的《被擠壓的大理石沙發》，義大利藝術家形式幻想工作室的《放大鏡》及盧森堡藝術家謝素梅的《光》，探索時間與物的關聯，引導人們探向精神豐富的深處。