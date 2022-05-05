寒舍(2739)位於松江南京商圈的精品商務酒店「寒居酒店」今（5）日正式開幕，展望觀光餐飲業未來發展，蔡伯翰認為邊境解封後勢必會有一波旅遊潮，商務觀光需求仍有不可取代性。同時，「缺工」已是目前產業面臨的最嚴峻問題，希望向政府爭取納入移工政策產業。

蔡伯翰認為，歷經2年多的疫情洗禮，旅遊市場勢必有所不同。隨著各國採取與疫情共存策略、陸續開放邊境，前期一定會有一波旅遊復甦潮出現。如日本的旅遊業已明顯復甦，美國球賽觀賽人數爆滿、國內航班機票也不好訂，整體生活已恢復正常。

蔡伯翰表示，台灣政府必須與國際接軌、跟上世界腳步，因此政策面上已開始採取與疫情共存的策略，希望在能開放邊境時能盡速開放。雖然目前還有太多不確定因素，使開幕營運首年狀況仍難評估，但希望盡快能將營運面表現做到最好。

對於未來商務觀光需求，蔡伯翰認為視訊會議雖然有效率，但與面對面會議的效果、細膩度、深度等仍有些落差，「見面三分情」應該舉世皆然。或許部分國際大公司的內部會議或稽核，次數會調整減少，但相信只要是跨公司的業務拜訪，未來需求還是會逐漸復甦。

針對未來觀光餐飲業的最大挑戰，蔡伯翰直指「缺工」問題最嚴重，表示疫情前產業薪資就與電子業有落差，面對邊境封鎖及三級警戒更受創嚴重，使年輕族群及原先在職的同仁會對產業未來發展性存疑，認為政府對相關受創產業的照顧似乎還不夠。

蔡伯翰透露，近期同業已在討論如何與政府啟動溝通討論，爭取將觀光餐飲業納入移工政策範圍內。他指出，若未來邊境解封，台北市飯店平均住房率恢復至7成、國際客占8～9成的狀態，人力不足勢必對營運很大衝擊，對此必須提前預做準備。

蔡伯翰指出，疫情以來基層員工薪資平均已調漲2成，計時員工調幅更大，但目前即使時薪給到200～250元也不見得有人來。據了解，在扣除例休人員後，每家飯店員工全員到齊只能因應4成住房率需求，即使與人力派遣公司合作也未必能滿足需求。

蔡伯翰表示，若下半年國境有機會開放，在預設台北市飯店住房率回升至50～60％狀況、且餐飲營運同時恢復下，集團對於如何因應已展開研究。同時，對於未來營運據點規畫，目前包括承租、接受委託經營的案子都有，但仍在評估階段中。

對於四季酒店、凱悅集團旗下泊悅酒店（Park Hyatt）等國際高檔酒店品牌陸續進駐信義區，蔡伯翰認為，2個品牌對房價均有堅持，顯示台灣觀光飯店市場仍有一定競爭力，未來加入戰局雖帶來些許競爭，但亦有助提升整體房價，對整體產業有利。