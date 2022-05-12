PMIC(電源管理IC)設計來頡(6791)今(12)日以每股139元掛牌上市，股價最高衝上154.5元、漲幅11.15%，隨著PMIC後續需求持續攀升，來頡後續營運動能仍有成長空間。

來頡產品主要應用領域包括Wi-Fi網路通訊及USB Type-C等資通訊類產品，以及SSD固態硬碟等3C消費性產品。近年來由於疫情所引發之世界各國實施封城、居家上班、遠距離教學等，使網路通訊產品的需求日益提升，再加上新世代Wi-Fi規格之連線速度高、低延遲等優點，使Wi-Fi網路通訊產品產生產品汰換朝，相關終端應用市場需求大幅增加，讓來頡科技近三年的營收及獲利的成長均有亮眼的表現。2022年隨產能問題逐漸舒緩，WiFi 6/6E需求可望快速擴大，WiFi 6/6E聯網設備因天線增加，PMIC需求量較WiFi 5倍增，且對電流、對電壓的要求均提升，有利PMIC的價、量俱揚。來頡的PMIC電源 穩定性較同業高，動態響應的速度也較快，在高速傳輸資料時可確保 不會掉封包，在WiFi 6/6E世代已成為全球網通大廠主要的參考設計廠商，預期2023年將以12吋投片PMIC並正式開始出貨，將有助後續的營運成長動能。

來頡2019~2021年度之合併營業收入分別為4.01億元、6.36億元及10.55億元，2022年第一季之合併營收為3.19億元，較去年同期成長36.47%；稅後淨利及每股盈餘分別為8715.1萬元及2.37元，稅後純益較去年同期成長64.67%。來頡營運規模日益成長，產品已獲國際網通大廠納入參考設計方案，伴隨終端應用產業趨勢發展明確，來頡業績可望隨此趨勢持續成長。

來頡上市承銷案以部分競價拍賣及部分公開申購進行，競拍得標加權平均價格146.23元，約為競拍底價118.80元的1.23倍；此外，公開申購價為139元，總計吸引超過萬人參與申購，申購過程中凍結逾98億元之資金而中籤率僅1.43%，顯示市場反應熱烈。