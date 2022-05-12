奇景光電（納斯達克代號：HIMX）釋出第二季展望，因地緣政治、宏觀經濟和疫情相關因素，可能將影響奇景近期營收表現。不過就全年營運展望來看，奇景預期第二季可望是營運谷底，仍舊看好下半年營運可望回穩，且全年營運仍有望達到2021年的歷史新高水位。

奇景預估2022年第二季，總營收較上季減少16～20％，毛利率在43～45％之間，未扣除年度員工限制型獎酬，每ADS盈餘45至50美分（約新台幣13.1～14.5元）。

對於第二季前景預估，奇景指出，地緣政治、宏觀經濟和疫情相關因素影響奇景近期營收表現，並導致異常的商業環境，亦對供應鏈和消費性電子終端產品需求，產生重大影響。訂單能見度模糊，亦導致全球領先品牌預估的產品備貨需求數量變小、期間變短，而面板廠因應之道，就是自第一季底開始，積極減少IC庫存。

在市場充滿挑戰和短期不確定性的情況下，奇景預估第二季毛利率將較上一季下降，主要是因為第二季的銷售成本是來自前幾季的定價，當時晶圓產能持續吃緊、漲價，由於晶圓生產週期較長，導致成本上升效應遞延到第二季。

另一方面，由於全球需求疲軟，奇景對部分非車用產品客戶，價格上有些調降。然而，由於近來晶圓代工廠和後段封測廠的定價趨於穩定，奇景下半年銷售成本的上升壓力獲得紓解。

奇景預期，隨著疫情引發的中國封城現象一旦解封，供應鏈中斷得到緩解，將提高市場能見度，最終將導致需求反彈。預估第二季營收將是今年谷底。

就2022全年而言，儘管短期市場狀況不明朗，但奇景車用、超低功耗AI影像感測和OLED等產品，均具有穩固的業務前景，因此奇景仍樂觀看待全年的營收及獲利。

高毛利率和前景絕佳的車用產品，加上兩個具有強大訂單來源的超低功耗AI影像感測和OLED業務新營收來源，將有效改善奇景長期的產品組合及提高營收能見度，並對公司營收產生顯著的貢獻。

奇景車用產品去年營收強勁成長一倍以上，2022年車用全年營收目標將再增長一倍。因此，奇景有信心2022年的全年營收，有望與歷史高點的2021年，達成大致相同的水準。