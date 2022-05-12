鴻海(2317)今（12）日召開線上法說，董事長劉揚偉表示，雖然消費智慧產品步入新舊轉換期，但雲端網路產品需求持續強勁，預期2022年第二季營收將與首季及去年同期約略持平。而中國大陸封城管控對營運影響有限，目前訂單能見度不變，故維持既有看法不變。

劉揚偉表示，首季營收創同期新高，且毛利率、營益率、淨利率「三率」三升，表現均優於公司預期，每股盈餘（EPS）創近14年同期新高，對此感謝集團員工的努力不懈，達成集團EPS最大化的目標。

展望2022年第二季，鴻海預期營收將與首季及去年同期約略持平，主因消費智慧產品營收估將季減、年減3～15％，但雲端網路產品可望維持強勁成長，季增、年增逾15％，電腦終端、元件與其他產品則均季增、年增3～15％。

劉揚偉指出，近期雖受疫情影響，對供應鏈生產及物流造成不少影響，但集團透過全球布局及供應鏈管理優勢，將相關影響降到最低。四大產品線中，消費智慧產品因主要產品逐漸進入新舊轉換期、且去年比較基期較高，因此預期營收將略為衰退。

不過，劉揚偉表示，雲端網路產品需求面持續強勁，鴻海透過全球布局持續擴大客戶占比，預期第二季營收將強勁成長。其中，伺服器需求相當旺，特別是雲端服務供應商（CSP）主要客戶需求相當強勁，將是集團今年最看好的領域。

至於電腦終端產品雖因疫情影響部分零組件供應，鴻海仍發揮供應鏈管理優勢，鞏固較多物料，預期第二季營收將有顯著成長。元件與其他產品亦同，雖然疫情影響部分元件出貨，但公司持續擴大產品線以擴大市占率，預期第二季營收將有顯著成長。

針對中國大陸多地近期因疫情而封城管控，劉揚偉坦言確實對物流造成很大挑戰，對此花費甚多心力於員工食宿安排、與當地政府溝通協調。目前主要廠區均採取封閉式生產、維持正常營運，部分廠區停工對整體營運影響有限，從4月營收表現可看出。

劉揚偉表示，由於目前市場變數仍多，集團對第二季營運展望原先就比較審慎，目前訂單能見度不變，因此第二季營運展望維持既有看法不變，將密切注意中國大陸各地疫情發展，並做好各種調配可能。