上海及昆山地區陸續解封復工，環保暨高階基材廠台光電(2383)預期，如果5月能全面復工，第2季可望略優於第1季，亞系外資最新報告維持台光電「優於大盤表現」評等及目標價300元，台光電今天盤中股價逆勢走高。

台光電今年第1季稅後盈餘達13.26億元，年增37.44%，每股盈餘為3.98元，創近10年來同期新高，上海及昆山地區封城停工，致使台光電4月營收下滑至30.71億元，月減10.78%，但年增4.07%，累計前4月合併營收為129.9億元，年增18.58%。

近期上海及昆山逐步解封復工，台光電昆山廠稼動率也快速提升，雖然物流仍是問題，但若5月能全面復工，台光電預估，第2季可望略優於第1季。

亞系外資最新報告指出，台光電昆山廠本週的復工率可望攀升至90%到95%，雖然物流仍是問題，但受益於基礎設施需求，我們預期台光電第2季營收將季增3%，公司亦持續看好伺服器/交換機需求，並預期公司市佔率將增長，今年整體營運看法未變，預估基礎設施營收將增長20%到30%，手持裝置成長5%到15%，汽車及其他成長5%到15%。

亞系外資預估，台光電2022年營收將增長14%，維持台光電「優於大盤表現」評等及目標價300元。