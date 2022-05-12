電動車新創公司Lordstown Motors Corp宣布，以2.3億美元將俄亥俄州工廠部分資產賣給台灣電子代工大廠鴻海的交易已經完成，這表示該公司取得了維持營運的救命錢，且未來將由鴻海量產其Endurance電動皮卡。受此激勵 周三Lordstown盤後股價大漲24.50%，報1.88美元，稍早前一度飆升35%。

Lordstown日前將交易期間延至5月18日，如果未能在期限前完成交易，就可能面臨現金短絀的困境，這將重重打擊其Endurance電動皮卡的開發工作。

Lordstown表示這項交易將挹注2.6億美元收益，其中包括在營運和擴張成本方面的補償。不過該公司日前曾表示，除了這筆交易挹注的資金之外，公司還需要再籌措1.5億美元才能讓Endurance電動皮卡投入生產。

根據雙方協議，鴻海和Lordstown將設立合資公司「MIH EV Design」，由Lordstown持股45%，其餘股份歸鴻海所有。未來鴻海將利用這座工廠為客戶生產電動車，包括Lordstown電動皮卡Endurance，以及Fisker預計在2024年推出的平價款電動車。