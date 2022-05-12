美國太陽能產業2022第一季財報公布，從營收及獲利結果來看，太陽能產業在上游及下游部分表現亮眼，呈現淡季不淡的現象；其中S&P500成分股，太陽能下游逆變器廠商Enphase Energy，財報連17季超乎預期，令市場驚豔。在台灣的太陽能廠，也同樣報佳音，聯合再生(3576)首季每股獲利為新台幣0.37元，創四年來新高；茂迪首季EPS為0.12元，較去年同期呈由虧轉盈；元晶(6443)4月營收7.02億元，年增54%；安集(6477)4月營收為3.58億元，年增292%。

四月美國對東南亞四國（馬來西亞、泰國、越南和柬埔寨）太陽能板課徵進口關稅調查，衝擊美國公用事業太陽能安裝需求，負面消息(1)若DOC認定違規將對這些地區進口的太陽能電池板徵收50%~250%關稅；(2)美商務部最快將在今年八月底完成調查，並可能在2023/01做出最終決定，最終將在兩年公佈實際稅率及金額，意味在2025年前完整的政策才出台，這段期間產業界在採購方面面臨高度不確定性。台廠是否有機會接到轉單，仍有待觀察。

茂迪第一季EPS 0.12元，展望第二季，因新設備進駐對產出有部分影響，但新產品效率高，第二季獲利可望再提升，而新產線TOPCon預計第三季取得認證，可望迎今年國內4成以上的太陽能系統市場的強勁需求成長。Q1營收雖略低於去年同期但獲利卻遠優於去年Q1, 主要原因：1.去年Q4茂迪將大陸馬鞍山部份不具競爭力的電池設備write-off，雖降低了營收但卻減輕了負擔。2.大陸模組產線進行升級改造，同時針對新訂單提供樣品給客戶驗證而影響產出，這部份在三月已獲得客戶認證並開始出貨且已取得年度訂單。3.部份台灣客戶受到施工延遲及物流公司工安事故而影響出貨，這部份會在今年Q2/Q3陸續出貨。展望今年，大尺寸的Topcon模組預計將於Q3取得認證，將為營業活動增添動能。

聯合再生第一季合併營收為新台幣46.8億元，合併毛利率為16.1%，較2021年同期大幅提升17.6%，主要原因係太陽能產品生產績效顯著改善且公司經濟規模持續擴大，單位生產成本降至歷史低點，同時台灣市場需求強勁，產品價格維持健康水位，原物料成本掌控得宜，同時毛利率較高的太陽能系統相關營收增加。

聯合再生今年將投入新產能大尺寸電池M6(166毫米)與M10(182毫米)產線，擴產後台灣太陽能電池產能將達1.3GW，預計將在第三季量產。模組產線也將同步進行大尺寸的升級與優化，總產能將達1.2GW。太陽能系統穩定成長，對公司獲利一向貢獻穩定，今年新併網案場規模約140MW，系統獲利將持續擴大，為公司貢獻至少20年固定電費收入且有效提升聯合再生獲利狀況。