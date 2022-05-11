南亞（1303）宣布，將斥資60.1億元在惠州擴建銅箔廠，擴大當地銅箔基板產能；另為響應政府擴大再生能源，將斥資8.8億元，在嘉義廠建置太陽能發電系統。

南亞表示，此次太陽能建置，主要是為達成經濟部2025年太陽光電裝置容量20GW 與企業建置目標，設置量目標符合台電經常性契約容量5000KW 電力用戶必須在2025年再生能源建置達10％契約容量的規定，將在嘉義全廠區廠房屋頂建置太陽能系統，委託南亞光電建置。

除嘉義太陽能系統投資外，南亞也將在中國擴建銅箔基板廠，透過轉投資第三地子公司南亞塑膠工業（香港），斥資2.1億美元（約60.1億元）再投資中國惠州南亞電子材料子公司，擴建銅箔廠。

南亞惠州廠主要產銷銅箔基板、基材、玻纖布、銅箔，惠州玻纖布與銅箔基板原先擴廠便將在今年完工投產，兩項目年產值貢獻逾百億元水準，如今再擴廠當地銅箔基板產能可望進一步提升。

南亞認為，大陸市場受疫情管控影響，車用電子、風電、5G、高速傳輸、運算等需求受到壓抑，但長期發展趨勢不變，加上客戶逐漸去化庫存，管制解除後，缺料將更為嚴重，產業前景樂觀，且本公司可閉環生產及自其他生產基地支援供應，降低區域性封城衝擊。

此外，因應汽車電子化之趨勢，各項控制系統需使用更多晶片，使IC載板供不應求的情況仍將持續，而快速寬頻連網、高解析度影音串流及虛擬實境遊戲發展，因傳輸速度不斷提升，網路設備的天線倍增，體積變大，也可望推升無線網路應用電路板產值。