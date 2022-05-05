全球能源價格大漲下，正面臨天氣酷熱以及停電困擾的南亞，液化天然氣進口費用也跟著飆升好幾倍。

據悉，印度液化天然氣進口業者，像是Torrent Power以及GAIL India等，上周購買了5月才能交貨，主要用於當地發電廠的液化天然氣，由於俄烏衝突，全球供應吃緊，期貨價格至少是現貨的3倍。

對成本相當敏感的印度發電相關業者來說，採購金額大增是相當不尋常的。因此，印度也在全球積極尋找更便宜且大碗的燃料來源。另外，印度正面臨高達攝氏46度的熱浪，也是讓能源需求大增的另項因素。

根據彭博社資料，2020年印度全部供電系統中，使用天然氣僅約4%，煤炭發電則高達71%。雖然採用天然氣的比重蠻低的，但現在煤炭不夠，加上天氣炎熱下，用電量大增可能反轉傳統燃料來源。

南亞天氣酷熱，印度鄰國巴基斯坦也是趕緊搶購非常貴的燃料，就是擔心5月5日開齋節假日會再大停電。沒有錢的巴基斯坦為搶能源，甚至買下6月到期的能源商品。

氣象預報業者AccuWeather也指出，每年在6月以及7月大暴雨之前，5月印度以及巴基斯坦都是酷暑難耐。所以，就算能源再貴，南亞國家現在還是得勒緊褲袋，趕緊先去搶能源燃料。