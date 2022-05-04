雖然時節剛過4月，但是印度部分地區發生異常的早期熱浪，導致印度過早的發生電力短缺，有些火力發電廠甚至出現煤炭供應不足導致停電。現在印度鐵路以供應煤炭優先，但是環境問題又旋腫而來。

美聯社報導，印度氣象部門表示，今年的3已是印度自1901年有氣象紀錄以來最熱的 3月；同時印度北部和中部地區的4月的平均氣溫，也是122年來最高的。上星期，10座城市的氣溫突破了45度(攝氏)，這使得城市的用電量激增，目前只能指望是否出現降雨，以緩解高熱的天氣。

燥熱的氣溫，引發了印度的嚴重缺電，而印度主要的供電來自燃煤火力，佔比達到70%，國際能源署表示，顯然印度迫切需要多樣化其能源，尤其印度是個人口大國，又急需產業發展。

印度鐵路要為運煤車讓路，以解決火力電廠的缺煤問題。(圖/美聯社)

印度的缺電問題正在損害經濟、民生與醫療水準，包括北方邦、旁遮普邦、哈里亞納邦和拉賈斯坦邦在內的許多邦州，每天的停電時間竟然長達7個小時，這已經使得製造業工作陷入停擺。

根據印度電力局的數據，印度165座燃煤電廠中，竟有94座電廠發生煤炭嚴重短缺問題，其中8家只能停擺，這意味著印度煤炭庫存量已跌至標準值的25%以下。為了彌補煤炭短缺，印度鐵道部取消了750多條客運列車，挪出貨運列車能量，加快將煤炭從礦山運往發電廠，不過與缺電缺口相比，仍然顯然力不從心。

印度需要能源轉型，其中再生能源是其中一條路。(圖/Shutterstock)

之所以會發生嚴重的缺煤問題，首先當然是極端氣候。倫敦帝國理工學院氣候科學家佛蘭德瑞克•奧托博士（Friederike Otto）表示，氣候變化正在使氣溫變得更熱，熱浪可能每四年一次的頻率襲擊印度，這比過去每五年一次來的更為頻繁。

今年初春時，印度大部分地區顯然涼爽溫和，這使得熱浪來襲時，一切變的促不及防。

專家表示，這仍應視為政府對煤炭需求預測的錯誤。要是能快速應變，本來是可以避免的。但是偏偏又遇到俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭，造成全球所有的化石燃料都短缺以及價格飆升，即使是最便宜的煤炭，3月份的煤價達到每噸400美元以上，是2008年以來的新高，這讓長期資金短缺的電力公司無法承受。

印度自己也有產煤，目前許多礦場都在要求增產，但是7、 8月時會出現雨季，大雨會淹沒煤礦，破壞採礦和供應，可能又是嚴重的災難問題。

專家表示，印度極需能源轉型，而不是開設新礦或是增加更多煤炭，因為這會增加溫室氣體排放，進而造成更嚴重的極端氣候。