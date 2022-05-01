港股上市的手機大廠小米子公司—M/s Xiaomi Technology India Private Limited被印度指控非法匯出款項。印度執法局（Enforcement Directorate）4月30日在推特表示，根據外匯交易管理法規定，相關公司非法匯款，在銀行帳戶檢獲555.1億盧比（約合57億港元）資金。

香港經濟日報報導，小米發言人回應，該公司的特許權使用費和帳單全部合法且真實，致力於與政府部門密切合作，澄清任何誤解。

路透4月中報導，印度聯邦打擊金融犯罪機構已召見小米前印度負責人，以調查小米的商業行為是否符合印度的外匯法。報導引述知情人士透露，印度正調查小米印度、其合約製造商及其母公司之間的業務結構，檢查小米印度與母公司之間的資金流動。

小米當時指出，遵守所有印度法律，配合當局調查，確保當局掌握所有必要資訊。