MSCI明晟於台灣時間今（13）日清晨公布最新半年度調整，全球標準指數的台股成分股新增華新(1605)、華航(2610)、長榮航(2718)、力積電(6770)等4檔，上銀(2049)、鴻準(2354)、合一(4743)等3檔遭刪除，轉列入全球小型指數成分股，全球小型指數的台股成分股則新增17檔、刪除6檔。上述調整將在5月31日盤後生效。

MSCI明晟此次全球標準指數（MSCI ACWI）成分股的半年度調整，台灣成分股新增4檔、刪除3檔。其中，除了新增力積電外，華航、長榮航、華新均自全球小型指數成分股轉進，成為全球標準指數新增台灣成分股。上銀、鴻準、合一則遭刪除，轉列入全球小型指數成分股。

全球小型指數成分股部分，台股成分股則新增17檔，包括聯華食(1231)、中砂(1560)、大亞(1609)、東鹼(1708)、上銀、鴻準、長榮鋼(2211)、台亞(2340)、潤弘(2597)、瑞鼎(3592)、合一、三福化(4755)、上品(4770)、鈺創(5351)、創惟(6104)、大樹(6469)、力智(6719)。

遭刪除的全球小型指數台灣成分股則有6檔，包括華新、華航、長榮航、日盛金(5820)、安普新(6743)、金可-KY(8406)。其中，華新、華航、長榮航轉列入全球標準指數台股成分股。

MSCI分別在每年2月、5月、8月及11月進行權重及成分股調整，其中5月及11月為半年度調整，2月及8月為季度調整。此次調整將在5月31日盤後生效。