推特股價應聲暴跌，一度跌逾20%。（圖／翻攝Yahoo Finance）

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）以440億美元收購推特，稍早他在社群平台推特（Twitter）宣布，收購推特的交易暫時擱置，因為需要確認詐騙、假帳號等占比是否低於5%。推特股價盤前暴跌超過20%。

馬斯克援引路透社報導，內容指出，根據推特一份文件顯示，該平台假帳號僅占可營利的日活躍用戶不到5%；馬斯克表示，目前收購推特的交易暫緩，將等待相關細節出爐。

此消息動搖投資人信心，擔憂交易生變，推特盤前一度重挫超過20%，目前暫報36.1美元。

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022

馬斯克曾表示，買下推特的主要目的，是為了剷除所有的垃圾郵件機器人，才能讓越來越多用戶使用這個平台，進而創造利潤。

根據推特2022第一季度財報，營收12億美元，略低於市場預期的12.3億美元；不過，可變現的日活躍用戶數量為2.29億，高於市場預期2.269億，而假帳號只佔其中比例不足5%。