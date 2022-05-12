★分析

理財網站Bankrate首席財務分析師Greg McBride表示，物價漲幅雖見放緩，但跌幅不如預期，雖然能源價格回落，但通膨壓力仍普遍存在，現在斷定通膨已經見頂仍為時過早。

Aviva Investors分析師Susan Schmidt表示，每個人都希望能源、食品和勞動力成本都能降低，但我們能做到的方法就是提高利率。你正在著手研究對策，這讓投資人感到擔憂，他們正試圖了解這對整個商業將造成什麼樣的衝擊，這就是為什麼主要指數上下震盪如此劇烈。

Bankrate首席金融分析師Greg McBride表示，隨著年通膨率從8.5%降至8.3%，可以說我們已經見到了頂，但我們以前也曾被「假動作」矇騙過，例如去年8月。

安聯首席經濟顧問Mohamed El-Erian表示，市場對通膨數據最初的負面反應完全可以理解，而隨著物價持續上漲，美國正瀕臨「生活成本危機」。我們談到生活成本危機只是時間問題，但還能怎麼辦。每個人關注的都是總體數字，但看看核心CPI年漲6.2%，再看看通膨的組成，這顯示現在有很多驅動通膨的因素。這不再只是烏克蘭戰爭的問題，這是一個通膨四溢的過程，而聯準會的應對已經落後了。

LPL Financial首席股票策略師Quincy Krosby表示，4月的消費者通膨報告並沒有消除在遏制通膨方面還有更多事要做的看法。隨著聯準會升息，市場正試圖了解經濟增長回落的力道是否也將超乎預期。

Wilmington信託公司投資長Tony Roth表示，他認為美股跌勢尚未結束，若通膨降溫，則美股下修幅度最多可能僅達20%；一旦通膨在未來幾個月持續走升，則美股跌幅恐達到25%～40%。

★類股

標普500指數11大類股僅能源股、公用事業股和材料股收高，分別上漲1.37%、0.77%、0.03%。能源股上漲，給標普500指數和道瓊指數下檔帶來支撐。

標普非必需消費類股大跌3.57%、科技股跌3.30%，表現最疲弱。通訊服務類股跌1.51%。投資人對聯準會是否將持續大舉升息的擔憂使成長型股票受到重創。

價值股表現普遍優於成長股。標普成長股指數跌2.8%，價值股指數跌0.5%。

★重磅股

重量級科技股全面收黑，蘋果跌5.18%，給標普500指數和那斯達克指數帶來最大的拖累。微軟跌3.32%，亞馬遜跌3.20%，Alphabet跌0.69%，特斯拉跌8.25%，Meta跌4.51%，網飛)下跌6.35%。

道瓊指數成分股方面，Visa漲1.62%，漲幅最大，其次為默克藥廠（Merck&Co,默沙東）。蘋果跌幅排第一，其次為Salesforce跌3.52%。

主要晶片股方面全跌，輝達跌5.48%，跌幅最大；其次為恩智浦跌4.24%。高通跌3.30%，應材跌3.04%，美光跌2.83%，英特爾跌2.68%，德儀跌2.11%，超微跌0.91%。

★焦點股

加密貨幣交易平台Coinbase Global Inc崩跌26.4%。該公司第一季營收意外疲弱、交易量大減且由盈轉虧，並警告加密貨幣資產價格大跌可能使本季的交易量跌更多。在通膨、升息和俄烏戰爭等因素使全球市場陷入動盪之際，包括加密貨幣等風險型資產對投資人的吸引力已明顯消退。

遊戲發行商藝電（Electronic Arts）逆勢大漲8%。該公司上季獲利優於市場預期，並宣布終止與FIFA的合作關係。MoffettNathanson分析師給予推薦評級，稱藝電有穩定的基礎抵禦未來的市場波動。

溫蒂漢堡（Wendy's）大跌11.2%，其上季營收和獲利均落後市場預期。

特斯拉重挫逾8%，天風國際證券知名分析師郭明錤談到該公司上海廠的復工挑戰時表示，其零組件供應受阻，這種物流問題恐將一直持續到6月。

★台股ADR

台股ADR全跌。

台積電ADR跌1.11%，收87.83美元，換算台股價格為521.8元。

聯電ADR跌2.83%，收7.90美元，換算台股價格為46.93元。

日月光ADR跌2.47%，收6.32美元，換算台股價格為93.87元。

中華電信ADR跌0.47%，收42.03美元，換算台股價格為124.85元。(2-2)