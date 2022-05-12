日本軟體銀行最新財報，截至3月結束的2021財年期間，因為投資產品組合失利，衍生高達1.7兆日圓，約131億美元鉅額虧損。

1年前軟銀財報發布時，眾人均投以羨慕的眼神，因為獲利一度創下史上最高約5兆日圓。當時，軟銀靠著有韓國亞馬遜之稱的Coupang新掛牌，賺到的錢甚至把股神巴菲特的波克夏海瑟威公司都給比下去。

此一時彼一時，才經過1年光景，Coupang目前股價在10美元左右，約是剛上市價格35塊美元的3成。另外，軟銀投資的網約車滴滴出行，以及科技新創Grab，股價更是一落千丈，也重傷軟銀獲利能力。

為了抗通膨，全球陸續開始升息，利率上升之下，軟銀重押的高成長股票，也漸漸不受市場青睞。根據路透社統計，軟銀旗下的願景基金在上季的元月至3月期間，共累計約2.97兆日圓的投損。

軟銀老闆孫正義在意氣風發時，曾把軟銀形容是一隻金雞母，但從最新財報來看，現已時不我與。軟銀現在還要擔心的是，所擁有的印尼最大科創公司GoTo，從4月剛上市後，股價就開始下跌迄今近乎腰斬。

因此，為了備妥充足銀彈，軟銀把希望放在手中另顆搖錢樹Arm上。這家IC設計大廠在Nvidia月前收購未果之後，準備赴美掛牌預計2023年上市，順利的話估吸金高達600億美元。