由於投資獲利遠大於超貴的進口燃油費，日本3月經常帳盈餘擴增，暫時舒緩當地國際支出餘額愈來愈少的政府壓力。

日本政府12日表示，當地3月經常帳盈餘為2.55兆日圓，約196.8億美元，年增690億日圓，是2021年7月以來首次成長。同時，也比市場預估值1.75兆日圓要多出不少。

以往，日本藉著優勢的出口貿易，賺進大把的外匯，是當地經常帳的主要貢獻者。不過現在即使日圓大貶，再創造日企出口的優勢有限，因為很多早就跑去海外設廠。

再者，資源匱缺的日本在進口原物料大漲下，貿易出現赤字的頻率愈來愈高，金額也愈來愈大。若不是進口能源價一直居高不下，日本3月經常帳或許還會有更多盈餘。

所幸，多虧日本海外證券以及直接投資獲利豐厚，並已取代傳統的貿易出口，成為當地經常帳增加的主要推手。不過，進口燃料費實在漲太多，加上貿易赤字又多，日本2021財年一整年的經常帳盈餘雖有12.6兆日圓，但還是比1年前少3.6兆日圓。