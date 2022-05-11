日本Panasonic於11日公布最新財報，受到零組件不足，還有用料成本大增的雙重影響，獲利能力因此可能減弱下，預估本財年營業利益，將不會有什麼出色的表現。
Panasonic預估，2022財年的營業利益估計可達3600億日圓，與2021年的3570億日圓相比，兩者差距不大。不過，財測獲利水準，卻較市場預估值3827億日圓減少約6%。
Panasonicu也是原物料大漲的受害者之一，由於俄烏2月底開戰後，電池用的鎳以及銅等價格更是狂飆。4月Panasonic曾表示，無法將大漲的成本全部都轉嫁給自己客戶。
跟豐田汽車以及其它日企一樣，都是疲於奔命在解決全球供應鏈供貨不足的問題。現在，再加上中國大陸近期抗疫封城，更讓各種原物料短缺一事雪上加霜。
上季，Panasonic營業利益為833億日圓，與1年前的318億相比，年增1.6倍數。不過，還是遜於市場預估的855億日圓。
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