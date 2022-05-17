上海16日新增823病例，連續三天隔離管控外無新增感染。上海衛健委副主任趙丹丹17日在上海疫情防控記者會上表示，最新一輪「抗原＋核酸」組合篩查，顯示全市16個區都已實現社會面清零。

但滬深股市早盤未明朗，滬綜指早盤收升0.29％，報3,082.66點，深市方面因半導體板塊拉漲，深成指升0.73％，創業板指漲1.06％。兩市早盤合計成交人民幣（下同）4,970億元，較上日同時段成交減少5.4％。

消息方面，最新數據顯示，4月全社會用電量年減1.3％，尤其是受封控措施影響最深的第三產業用電量大幅下降6.8％；就在封控最嚴苛的上海市，由於全市汽車經銷商因封控幾乎都處於停業的狀態，導致4月汽車銷售為零；大陸月單月水泥產量同比大幅下降至1.95億噸，年減18.9％，為近十年同期最低水平；中國信通院公布3月國內智慧手機出貨量年減超過四成。

此外，動態清零政策不改，中國經濟壞消息頻傳，野村國際駐香港首席中國經濟學家陸挺發表報告認為，中國第二季GDP增速為負的可能性愈來愈高。

不過，汽車股在上海宣布實現「社會面清零」，產業鏈有望逐步恢復後集體上揚。其中，長城汽車漲停，長安汽車早盤升7.1％，比亞迪升5.2％，廣汽集團升4.7％，上汽集團揚2.6％。

另據日經新聞引述多名知情人士報導，台積電正在向客戶預告，計劃以個位數的百分比提價，是台積電不到一年時間內的第二次提價。龍頭加價刺激大陸半導體同業，宏微科技早盤飆11％，韋爾股份漲9.6％，台基股份升8.7％，斯達半導升7.8％，思瑞浦升6.6％，聯建光電升6.3％。