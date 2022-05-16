（22:01更新）道瓊工業指數跌幅擴大，下跌超過200點，最低來到31928.2點；那斯達克指數跌約1.2%，台積電ADR下跌1.31%，跌破90美元，暫報89.77美元，聯電小跌0.5%。

紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）將於周一發表談話，市場觀望情緒濃厚，10年期美債殖利率來到2.897%。美股周一（16日）早盤3大指數開低，道瓊工業指數小跌0.2%，那斯達克指數挫逾百點，台積電ADR跌超過1%。

截至台北時間21點36分，道瓊工業指數下跌91.37點（或0.28%），暫報32105.29點；那斯達克指數下跌126.91點（或1.08%），暫報11678.09點；標普500指數下跌22.09點（或0.55%），暫報4001.8點；費城半導體指數下跌53.91點（或1.82%），暫報2916.45點。

5大科技巨頭漲跌不一，網飛漲逾3%，蘋果跌約1%，半導體類股齊跌，艾司摩爾跌3.35%，輝達跌逾2.5%，超微和英特爾分別跌逾1%，台積電ADR下跌1.01%，聯電ADR跌近0.5%%。