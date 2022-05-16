賣壓出籠，台股16000點曇花一現！上周五美國股市上演大反彈戲碼，其中又以Nasdaq及費半指數分別上漲3.82%及5.06%表現最為亮眼，亦讓台股有機會延續上周五反彈攻高氣勢，今天台股在台積電(2330)跳空開高、股王矽力-KY(6415)強攻漲停板帶動下，指數跳空開高站上15900點，盤中更因電子及傳產類股同步走高，晶彩科(3535)、盛弘(8403)、新天地(8940)、全球傳動(4540)等亮燈漲停，推升指數一度站上16000點。

不過，中場過後，美股盤前期指翻黑，且隔日沖賣壓開始出籠，近期強勢的力旺(3529)、創意(3443)等由紅翻黑，權值股廣達(2382)盤中股價更大跌逾7%，台泥(1101)、統一(1216)及萬海(2615)等權值股走弱，台股指數漲幅縮減，回防15800點，截至11點45分為止，加權股價指數約15899.41點，上漲66.87點，成交量約1684.88億元；OTC指數為193.04點，上漲0.76點，成交量430.05億元。

今天盤中上市各類股以半導體類股表現較佳，上漲1.64%，其次是化工類股及機電類股，分別上漲1.54%及1.19%，表現較差者為造紙類股、運輸類股及金融類股，其中造紙類股下跌3.08%，運輸類股下跌2.2%，金融類股下跌1.38%；上櫃部分，表現最佳為光電類股、上漲2.45%，表現最差為航運類股、下跌2.16%。

就技術面來看，上周五台股擺脫連日頹勢止跌反彈，加權股價指數以15832.54點作收，累計一周下跌575.66點，跌幅約3.51%，周線收黑K棒，也是連3黑，日均量為2416.83億元；OTC收盤指數為192.28點，累計一周下跌3.89點，跌幅約1.98%，周線收黑K，日均量615.66億元；今天台股在上周五美股大反彈收高帶動下，指數跳空大漲開出，一度站上16000點關卡，不過中場過後賣壓出籠，指數回防15900點；上周五台股止跌反彈，櫃買指數更站上5日均線，且大盤KD向下缺口收斂，MACD柱狀體負值收斂，不過，美股下跌趨勢尚未反轉，無法視為已經落底，美股強弱仍將左右台股，短線應看指數能否守住上周四低點15616.68點，若能守住，有機會續彈，反之若再度跌破，指數恐再下探。

分析師表示，第1季財報全數公佈，雖然整體看似財報優於預期，但需留意其中有許多是業外匯兌貢獻，對於第2季而言，下修展望只是開端，尚不是終點，中國封城衝擊還有通膨惡化導致終端需求下滑等變數，未來下修風險將大於上調，股市反應未來，只能靜待修正滿足；操作上仍須留意風險。

考量融資持續瘦身，台股指數技術面負乖離過大，搭配上海逐步放寬封控管制措施，供應鏈問題緩解，短線台股醞釀反彈契機，建議先聚焦財報表現優異之個股，股價型態相對較佳，反彈壓力會相對較小，選股以航運、HPC與Server、跌深半導體權值股及高殖利率概念股為主。