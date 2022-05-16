美股上週五反彈，美股4大指數全數站回5日線，並以費半漲勢最猛，台股今(16)日早盤上漲近200點，收復萬六大關，台積電強彈13元最高來到524元。

台積電股價反攻，聯電同步上漲逾2%收復50元大關，盤面電子股表現強勢，惟航運股表現弱勢，長榮、陽明跌幅超過2%，華航、長榮航也在盤下震盪。

美股道瓊工業指數13日終場上漲466.36點，或1.47%，收在32196.66點；標準普爾500指數上漲93.81點，或2.39%，收在4023.89點。以科技股為主的那斯達克指數上漲434.04點，或3.82%，收在11805.00點；費城半導體指數上漲143.157點，或5.06%，收在2970.367點。

分析師表示，台股近期出現快速大幅拉回，指數已來到區間下緣，隨時展開反彈行情，但因為國際變數仍存在，加上市場對於通膨、加速升息等疑慮干擾，預料台股將呈現區間震盪走勢。