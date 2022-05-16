小編今天（16日）精選5件不可不知的國內外財經大事。過去幾周受到通膨數據居高不下、升息壓力大及企業獲利不如預期等因素影響，台股出現龐大賣壓，失守萬六大關，不過近日則有好消息傳出，包括上海逐漸解封、聯準會主席鮑爾強調暫不考慮升息3碼等，專家看好加權指數有望出現反彈。

【1】台股本周有望重返萬六

美國聯準會主席鮑爾重申並無一次升息三碼的鷹派作法，且上海解封有望等利多，美台股市於上周黑色星期五雙雙反彈，13日費半指數大漲5.06％、台積電ADR強彈3.73％；法人指出，上市櫃公司Q1獲利上看兆元大關，加上政策性護盤加持520行情，本周將上演跌深反彈行情，指數將彈回萬六關卡上。

【2】全球搶糧 散裝船運價飛漲

俄烏戰爭演變成全球糧食危機，七大工業國（G7）矢言反擊俄羅斯發動的「小麥戰爭」，將緊急協助烏克蘭穀物出口；同時，印度、北美等極端氣候影響收成，印度更禁止小麥出口，升高糧食保護主義，加劇危機。全球搶糧大戰愈演愈烈，中小型散裝船可望受惠，日租金飆至逾3萬美元，未來糧價、運價恐將維持高檔向上。

【3】17檔三面俱到 升機旺

美國聯準會（Fed）主席鮑爾發表談話，提出未來兩次決策會議可能各升息2碼的說法，被市場視為相對溫和，美股及台股呈現止跌反彈，投資人也重燃期待。台股分析師表示，考量台股基本面良好，建議可布局技術面、基本面及籌碼面均強勢的個股，包括金像電、台半等17檔，有機會迎來反彈新契機。

【4】台廠斷鏈危機有解！上海今啟動解封

封城將近50天的上海有望全面解禁！上海市副市長陳通15日宣布，上海16日起將按照「有序放開、有限流動、有效管控、分類管理」原則，分階段推進全面復商復市。此外，上海近日還將公布第三批企業「白名單」，預計有820餘家企業入列，為全面恢復產業動能添柴加薪。

【5】15檔高殖利率股 買盤簇擁

國際股市面臨評價及預期獲利的雙重調整壓力，不過上市櫃公司去年賺得盆滿缽滿，今年有望配發史上最大規模的現金股利，加上5月底前仍有近400家公司將召開股東會，陽明（2609）、茂綸（6227）等15檔高殖利率股潛藏布局良機。