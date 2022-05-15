根據《財訊》報導，去年獲利登峰的金融業者，今年卻面臨到俄羅斯債的違約風險、防疫保單之亂、還有升息導致投資收益減少等多項利空，第2季外資陸續降低金融股投資比重。

今年第一季上市類股指數中，金融保險類股指數大漲9.69%居冠，外資總計大買142億元。第2季截至5月6日，金融類股指數下跌6.16%，外資短短一個月反手出脫超過126億元；其中，三商壽、新光金等以壽險為主的金融股，跌幅都在1成以上。

《財訊》報導指出，最大主因就是壽險公司利空雜音頻傳。一是俄烏戰爭導致俄羅斯公債遭到降評，國內大型壽險新光人壽、國泰人壽、富邦人壽、中國人壽都持有百億元以上的俄債，且多數是放在會影響獲利的會計科目（攤銷後成本衡量）下，像是國泰人壽日前就先提列了26億元的預期信用損失。

壽險金融股 近月跌逾1成

二是市場最關心投資部位未實現評價利益恐大幅減少，衝擊淨值。今年股債波動放大，近來債券殖利率不斷飆升，導致債券價格下行，資深金融產業研究員說，今年第一季壽險公司的淨值蒸發5千多億元，導致壽險雙雄國泰金、富邦金本季都下跌5%以上。

《財訊》分析，值得注意的是，國泰金甚至還出現一邊提高現金股利（多發錢給股東）、一邊通過史上最大規模的增資案（又向市場要錢）的現象；國泰金表示，增資是要強化資本結構等未來需求，高股利則是要回應市場期待。畢竟金融股是國人最愛存股的標的之一，日前金融獲利王富邦金宣布每股發放4元股利，現金殖利率「僅」4.7%，隔日盤中股價即重挫逾5%。

法人則解讀，國泰金雖以高股利滿足股東，但這會讓公司的財務槓桿擴大，資產運用效率難度更高，「就看股東相不相信未來國泰金可以賺更多」。

此外，《財訊》報導指出，產險公司則遭到防疫保單之亂的衝擊。據金管會統計，全台防疫保單有效契約估計達7百萬件；如以理賠率15%估算，產險業淨值恐將蒸發近2成，虧損、倒閉等預測甚囂塵上。不過，台股純產險股並不多，多是掛在金控底下的子公司，且此次賣出較多防疫險的富邦產險、兆豐產險等，從過往貢獻金控母公司獲利、公司淨值、資本適足率（RBC）等面向來看，不至於影響金控獲利過大。