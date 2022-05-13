台股今天反彈215.86點，收在15832.54點，電子，航運股衝鋒，外資今天買超27.97億元，青睞聯電、長榮，賣超群創與金融股，投信則買超中小型電子股與金融股。

台股今天開高走高，電子，航運股衝鋒，終場指數大漲215.86點，漲幅1.38%，成交金額2250.45億元，本週指數仍下跌575.66點，週線連3黑。

三大法人同步買超，合計買超69.3億元。自營商買超31.87億元，投信買超9.46億元，外資及陸資買超27.97億元。

累計5月至今，外資累計賣超645.9億元，投信連日站在買方，累計買超82.21億元，自營商累計賣超台股143.99億元。

觀察外資今天買賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，外資買超前10名個股，第1名為聯電逾1.5萬張，其次依序為長榮、遠東新、華新、華通、宏碁、台企銀、遠傳、合庫金、台塑。

外資賣超排行中，第1名為群創逾2.1萬張，其次依序為玉山金、富邦金、新光金、中信金、元大金、中鋼、仁寶、富邦越南、和碩。顯示除了面板股之外，金融股仍是外資調節重點。

值得注意的是，外資仍站在台積電賣方，今天賣超台積電逾4000張。

至於投信買超動向，青睞金像電、永豐金、仁寶、開發金、英業達、華通、第一金、元大金、遠東新等。顯示投信今天青睞中小型電子股與金融股。（編輯：張均懋）1110513