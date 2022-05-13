HDI大廠華通(2313)第1季稅後盈餘為18.86億元，創下近年同期新高，每股盈餘為1.58元，由於季報表現亮眼，今天盤中股價強勢大漲，直逼漲停板，不過亞系外資最新報告維持「劣於大盤表現」評等，目標價下調至43元。

華通第1季稅後盈餘為18.86億元，年增1.02倍，創下近年同期新高，每股盈餘為1.58元，累計前4月合併營收為227.77億元，較去年同期增加27%；上海及昆山陸續解封復工，華通表示，期望5月可以逐步恢復正常，對第2季的營運及第3季準備將有正向的助益。

華通今年持續擴充惠州軟板設備及重慶二廠設備，預計產能將在第二、三季陸續到位，進而帶動公司今年整體營運再創新高。

亞系外資最新報告指出，華通第1季每股盈餘為1.58元，較市場預期高出36%，由於季節性因素及大陸封城可能對物流產生影響，我們預期第2季營收將季減10%，但將2022/2023每股盈餘上調29%/6%，以反應第1季的業績，雖然華通年初至今保持優於預期的銷售增長，但我們認為沒有明顯結構性催化劑，維持華通「劣於大盤表現」評等，目標價由46元下調至43元。