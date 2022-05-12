東捷資訊(6697)第一季營收4.38億元，年減12.12％，營業毛利0.5億元，毛利率11.37％，稅後淨利0.2億元，年減19.37％，每股盈餘為0.72元。東捷資訊表示，將持續聚焦智慧製造、雲端應用與企業資安等趨勢商機，客戶整體需求結構與公司營運依舊穩健，對今年整體展望審慎樂觀。

看準雲端平台服務為智慧製造、AIoT、智能客服等應用整合重要關鍵，與企業因疫情加速升級客服配置需求，東捷資訊結合多年雲端建置，以及長期深耕企業資訊服務委外（ITO）與業務流程委外（BPO）堅強實力，為客戶提供智能客服解決方案，讓客戶在不必花費大量預算成本，以語音智能機器人系統徹底解決企業客服進入旺季、人員短期招募不易痛點，並且能同時高效率服務多位客人；近期已為集團家電業等客戶完成系統建置，透過高效雲端作業環境，提升客戶體驗與滿意度，預計將可成為今年雲端與客服委外業務成長動能之一。

東捷資訊以多年服務多家跨國際客戶經驗，深耕製造產業，為製造業打造完善的智慧製造願景與解決方案，面對日益嚴重的資安威脅，亦提供工控資安檢測、供應鏈資安合規服務，幫助企業強化營運效率主動防駭，成為這波數位轉型浪潮中受客戶青睞的重要關鍵。目前除了協助既有客戶持續優化營運系統，以及實踐系統上雲規畫外，亦陸續收到不少企業詢問洽談轉型需求。