美股連續大跌，引發國際震撼，主要來自通膨壓力，聯準會近期才說沒有升息三碼以上打算，令市場放下一顆心；但隔日五年、七年、十年期公債殖利率又馬上狂漲至三％以上，雖又拉回，但是偏高的殖利率還是令股市色變。聯準會似乎也知道抑制通膨就是要拉高利率，但又會傷害經濟，特別點出大宗商品市場風險；簡單地說，就是黃小玉及石油上漲帶來的壓力。所以也有官員認為利率在未來兩次開會先各升息二碼或三碼再說，若按此推估年底利率至少上看二．五至二．七五％以上，所以才會造成五年期公債一度飆升至三．一％以上，二年期公債一度超過二．八％。同時推升美元指數出現一○四．一八七的近二十年來最高紀錄。

國際股市修正凶猛

美國財政部長葉倫十日赴國會聽證，在提前發布的年度金融風險講稿中指出，美國金融體系仍有序運行，儘管一些資產估值與歷史價值相比仍處於高位，葉倫提到，隨著各國持續努力應對新冠疫情，全球經濟增長有可能持續波動不平，而俄羅斯入侵烏克蘭，進一步加劇經濟不確定性，她不會訝異市場動盪可能持續到夏季。葉倫表示，美國經濟有望實現「軟著陸」。

一如葉倫所言，市場動盪可能延續至夏季也就是七月，屆時可能是聯準會再度升息兩次後，也可能屆時利率已達一．七五％─也就是從三月開始的○至○．二五％，升息六至七碼至一．七五至二％，這樣年底就可能使利率達三％了。果如此，企業需付的利率倍數提升，必將壓低獲利，進而下修本益比，所以市場反應極快，四大指數連續下殺。

累計道瓊、標普、那指、費半今年各以下跌十一．二六％、十六．二六％、二五．七％及二八．三％，也全部跌破年線，近期原物料股全部補跌，包括化肥的MOS、IPI，鐵礦砂的巴西淡水河谷、美國鋼鐵、鈕可鋼鐵等。至於能源股代表艾克森美孚、雪佛龍、西方石油也出現中長黑（上升趨勢未變）。

再看全球，除了沙烏地阿拉伯外，包括東南亞的原物料出口國印尼，及拉丁美洲的大宗物資出口國巴西等今年股市強勢國家，全面都補跌，目前指數在年線之上的主要國家只剩沙國、印尼、新加坡等，其他跌破年線後都非常多，其中跌破年線距離最大的（負乖離），分別是香港恆生、國企、中國深圳、美國那指及費半，負乖離介於十五至二五％。與年線負乖離超過十％的有德國、韓國、上海、標普、越南、巴西及台灣櫃買指數。幾乎有四成主要國家地區指數與年線負乖離超過十％以上，而若以五％負乖離計算，更是超過六成，可見得近二個月國際股市修正凶猛。

一般技術面上，指數若出現下跌與年線超過十％以上負乖離，有反彈機會再拉回震盪築底，但這次看看最弱勢的美國科技股及中國深滬股市、香港恆生指數，都還創波段低點，顯見資金退潮威力之前超過預期。也就是需要這些股市強彈（不管是中美）才利國際股市波段反彈。否則就必須等待美國連續升息到其預期目標三％目標一半─一．五％以後再做波段強彈。

若是石油能拉回至九○美元附近，也能舒緩通膨壓力。畢竟最近像是銅價跌至九三○○美元、鎳跌破二．九萬美元，鋁、鋅、鐵礦砂、煤等都超過一個月以上未再出現新高點，反而走低，就等油價下來；黃小玉因為牽涉種植時間，至少也要一年，價格才會下來。通膨若降，聯準會就不必用盡心力升息進而帶衰經濟成長。所以這一切就看油價及利率。

化解賣壓 先看這五檔

當然，指數不會每天下跌，跌深總會反彈，台股十日在前一日美股大跌中，開低最低達一五七三四點後，震盪走高收紅上漲十二點，收在一六○六一點。本刊上期提及美元指數強勢站上一百大關後，亞洲貨幣貶值儼然成形，台灣股匯重挫，外資匯出近二百億美元，累計今年以來台幣貶值七．四％，其他如韓元、歐元貶值也都超過七％，英鎊貶值九％，最令人意外是日圓貶值超過十三．八％；美元強勢、外資加速在台股提款，今年以來累計賣超七七○○億元。台股累計今年以上市及櫃買各下跌十一．四％及十九％；加權指數第一波拉回，若從最高點一八九一六點下跌至一六七四六點，合計下跌一八五五點，這次若從一七七○○點計算，以相同跌點計算，滿足點約在一五八四五點，十日台股低點在一五七三四點，已超過滿足區，果真出現反彈；不過快速下降中的十日線及月線在一六四○○至一六七○○點為壓力。

另一種算法是指數與年線負乖離，觀察最近兩次下跌趕底，一次在二○二○年三月疫情剛爆發，指數低點是八五三二點，當時與年線負乖離達二二．九％；再前一次是二○一八年十月開始下跌破年線，低點是二○一九年元月的九三一九點，負乖離十二．○五％；這次破年線至最低一五七三四點，負乖離為九．五％，若是最起碼要追加一九年那次負乖離約十二％，指數可能樣向一五二○○點尋求支撐。較好的是櫃買指數最低一八七．四五點，與年線乖離已達十二％，或許後面中小型股反彈較強烈，即使再跌也會有反彈了！

對於權值股的賣壓，單靠內資化解還是不夠，必須外資回頭才可，最重要的五家是台積電、聯發科及貨櫃三雄長榮、萬海、陽明，前兩家公司公布第一季獲利合計二五四一億元，貨櫃三雄扣除陽明（尚未公布）外，合計獲利一四四二億元，若加上陽明以五六○億元計算，合計為二○○二億元，已經是超過台積電獲利九成以上。這五家公司合計首季獲利四五四三億元，應占台股首季總獲利四成以上，所以股價動見觀瞻。

台積電承受被動型ＥＴＦ賣壓，否則以預估今年ＥＰＳ三○元，若以五二○元及五○○元計算，ＰＥ僅有十七．三倍及十六．七倍；若再加上未來配息若能再提高，那麼吸引力真的強。特別是若成熟製程供需平衡或供過於求後，屆時更凸顯台積電優勢，其實跌破五○○元以下應是分批買進之時。

聯發科近兩年異軍突起，已經是大多數晶片產品的龍頭，且過去說將連續四年增加發十六元現金股息（從去年開始），今年合計就將配發七三元股息，以八二○元計算，股息殖利率高達八．九％，已逐漸具有投資價值。

金控股最近受到疫情保單議題及獲利不如預期影響，與鋼鐵股一起補跌；但是航運股依舊硬挺，貨櫃三雄合計今年賺六千至七千億元機率還是很大，長榮首季ＥＰＳ達十九．一六元，在已公布的財報數據中，僅次於大立光、聯發科、譜瑞ＫＹ及瑞鼎，全年具有挑戰七○元機會，本益比實在低，或說是景氣循環高峰將過，但至少至明年還是高獲利一族，惟兄弟內訌，已將層次提升至長榮巴拿馬國際公司爭奪戰，幾乎可以說誰拿下該公司主導權就可拿下長榮這隻大賺錢金雞，所以未來決定長榮股價的將是籌碼，既然如此，股價就不可能太低，一四○至一四五元是大支撐。萬海首季ＥＰＳ也有十六．六四元，擠進台股上市櫃前十名，所以股價與長榮可能亦步亦趨。長榮集團旗下公司今明兩年陸續董監改選，正值各企業獲利大好年，所以股價將是台股指標。

未來台股低點在何處可能一如葉倫所言金融市場將反覆震盪至夏季，指數或向一五五○○點上下二百點反覆測試，但是電子跌深股已經陸續開始出現反彈，尤其是科技總會進步，如同美國高總市值的亞馬遜、谷歌、臉書等，持續大筆投資資料中心，動輒數百億美元，這也是台灣電子業機會，尤其伺服器、網通一定受惠，包括智邦、智易、啟碁、中磊、神準等；以伺服器為主的ＰＣＢ板如金像電及產能以台灣為主的博智，業績都十分不錯，像博智四月營收三．○七億元，距離歷史高峰很近。不受大陸東南封城影響，該公司去年ＥＰＳ七．八五元，其中第四季高達二．七六元，而今年第一季營收又季增十一．四％、年增四四．四％，看來ＥＰＳ超過二．六元似乎沒問題，預估全年有機會挑戰一個股本以上，股價含息六元，可以注意。

高價股跌深陸續出現止跌待反彈

至於ＡＢＦ載板三雄欣興、景碩、南電，前兩家四月營收持續創新歷史新高，首季ＥＰＳ三．八五元及三．三九元，單季獲利持續創新高，欣興受到中國封城影響，還能有這種業績，看來高速板景氣的確是客戶追著廠商跑。

這次跌很深的半導體尤其是ＩＣ設計族群，高價股力旺、矽力ＫＹ、祥碩、力智、譜瑞ＫＹ、創意、世芯ＫＹ等，以歷史高點至這次下跌低點，跌幅都超過四成（詳見附表）。惟高價股在十日指數創波段新低中，僅約四成出現更低價，顯見跌深後，股價已經慢慢出現抗跌力。其中矽智財系列如創意、世芯、智原、晶心科股價都未再創低。

創意第一季營收，年增三六％、ＥＰＳ達四．○七元；創近五季最高，四月營收又創近八個月新高達十七．七六億元。其中特殊應用晶片（ASIC）營收年增五三％。特殊應用晶片成長主要來自台積電CoWoS封裝應用於ＡＩ及ＨＰＣ晶片，以及新增的ＳＳＤ相關產品。創意今年受惠於AI、5G、HPC、IoT等應用的需求強勁，ＮＲＥ在五奈米／七奈米的開案數增加，加上ASIC在十二奈米／十六奈米的成長動能轉強，在台積電先進製程產能的奧援下，市場預估年營收成長將超過二成，獲利成長超過四成，預估ＥＰＳ超過十五元。引來投信過去一個月來持續加碼。由於台積電法說會公開看好汽車電子、AI、5G、HPC、IoT等，與創意專攻方向一致，而且台積電晶圓代工價格上漲，創意可順利轉嫁出去，至於創意接單中採用先進製程及先進封裝的比重持續拉高，對獲利率提升會有明顯效益。這次股價重新站回年線，距離高點距離不是太遠，有捲土重來成為矽智財指標可能。

另外，晶圓代工儘量滿足汽車電子需求，好在今年ＮＢ、ＰＣ及手機需求轉弱，汽車電子剛好彌補，其中車用ＭＣＵ需求殷切。汽車業受到供應鏈影響，今年全球汽車銷售量降至八千萬輛，從歐洲、中國再到美國都一樣，基期算是最低，下半年乃至明年恢復正常供應後，總汽車銷售量再度超過一億輛不難，所以汽車電子相關公司，今年表現雖不好，但明年一定有轉機，說不定第四季就會爆發，可注意新唐、宇隆、健和興、台半、德微等，事實上這些公司四月營收都已經回到高峰附近或創新高。

另外季報公布，不少公司獲利令人驚豔，包括Mosfet的富鼎、杰力、大中，以及低價的耿鼎、建錩、茂綸、亞矽等等，股價相對有表現。初步統計首季上市櫃公司ＥＰＳ超過二．四元（全年有機會賺一個股本）超過七五家，顯見台灣企業獲利還是不錯，有助大盤低檔支撐。

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