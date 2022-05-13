日前傳出台積電通知客戶，明年起晶圓代工價格將依照不同製程調漲5%到8%。最近又有消息稱三星也將加入漲價行列，目前正在與客戶協商，且漲幅更甚台積電，調漲15%到20%左右。

台積電去年8月才宣布調漲成熟製程、先進製程價格，最高調幅20%，如今不到1年時間，又傳漲價消息。此前日經亞洲援引知情人士透露，台積電計畫從明年起調漲晶圓代工價格，漲幅落在約5%到8%。

然現在又傳出，三星晶圓代工也要跟進漲價，且漲幅遠超台積電，最高調整幅度達20%。美媒報導，三星晶圓代工價格可能上漲15%至20%，漲幅取決於製程技術，成熟製程可能會有較大的漲幅，預計漲價時間為今年下半年。

報導指出，晶片生產的各項成本平均上漲約20%至30%，這兩家佔全球產能三分之二以上的公司領頭喊漲，隨著汽車、智慧型手機等產品成本上升，漲價壓力可能將轉嫁到消費者身上。