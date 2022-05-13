軟銀集團(SoftBank Group)旗下的晶片技術公司安謀(Arm Ltd)周四公佈2021財年創紀錄的營收，執行長哈斯(Rene Haas)告訴路透，其新晶片設計業務前景強勁。

軟銀計畫讓這家英國科技公司上市。監管障礙也阻止了該公司與美國晶片製造商輝達集團(Nvidia)的合併交易。

ARM負責晶片設計的基本藍圖，上一財年(截至三月底)的營收為27億美元，年增35%；息稅折舊攤銷前獲利(EBITDA)年增68%，為10億美元。授權業務的年營收增長61%，來到11.3億美元；專利使用費增長20%，為15.4億美元。專利使用費主要追蹤了使用ARM技術銷售的晶片數量。

哈斯表示，授權業務「全都是企業為了未來設計晶片而與ARM共同投資」。

在被問及營收前景時，他表示，「我們從未達到(授權業務)超過10億美元。因此，我認為這是一個很好的先行指標，能夠反映人們對產品的需求。」

執行長表示，去年利用ARM技術的晶片出貨量為292億枚，第四財季(1~3月)接近80億枚。他表示，ARM在三四年前開始對汽車業的關注，現在產生回報，去年該領域的營收增加了一倍多，主要受益於電氣化和汽車運算能力的增強。

哈斯在談到ARM的汽車業務時表示，如果有更多供應，可能會更好。

哈斯拒絕談論安謀在股市上的潛在價值。輝達曾在2020年9月提出為收購安謀支付高達400億美元。軟銀更早是以320億美元買下安謀。

哈斯還重申，ARM已經解決了其在中國合資企業中的一起公開糾紛，罷免了前執行長。他說，這個名為安謀科技的合資企業佔到了公司營收的20%左右。

他說，「我能說的是，我們去年取得了很好的業績，如果沒有中國合資企業的良好表現，就不會出現這種局面」。