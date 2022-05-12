電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）12日公佈首季財報，第一季合併營收為126.74億元，較去年同期的95.98億元，年增32％，合併營業利益3.75億元，較去年同期的1.74億元，年增116％。另歸屬於母公司淨利為3.26億元，較去年同期1.39億元大幅成長135％，換算每股盈餘（EPS）為1.29元，含營收、稅後淨利及EPS均同創歷年同期新高。

中磊指出，首季獲利開出紅盤，主要是受惠於全球基礎建設風潮大興，寬頻技術搶進飆速時代，另遠距新興應用帶動資料量暴增，市場湧現頻寬升級強勁需求也是一大助力，在需求暴增下，中磊推出的高速光纖接取設備、DOCSIS 3.x Cable產品、WiFi 6/6E無線設備、5G FWA固網無線接取設備、5G小型基地台及影音串流設備等新產品都順利接軌市場需求，也從而帶動營運成長。

此外，中磊全球化布局成果顯現，也頗有挹注，中磊指出，今年首季除了既有的北美及歐洲市場穩定成長外，東南亞、印度、拉丁美洲、東歐等新興市場也拓展有成，再搭配上中磊建置於台灣、中國、菲律賓及印度等四大生產基地的彈性生產優勢，有助於效率的提升，讓中磊成為電信客戶最佳夥伴的轉型策略先馳得點。

中磊表示，中磊近年轉型直效行銷全球電信商成績斐然，日前更獲《亞洲金融》雜誌 (FinanceAsia) 評選為2022年度「亞洲最佳管理公司」及「電信業最佳公司」，顯示中磊轉型為「全球各大電信營運商值得信賴技術夥伴」的努力，已初步獲得肯定。