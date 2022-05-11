互盛（2433）10日召開董事會，通過2022年第一季財務報告。互盛單季合併營收8.3億元，較去年同期減少16％；稅後淨利0.91億元，較去年同期成長3％，每股純益0.63元。

互盛第一季獲利成長主因大陸OA事業運轉台數成長，貢獻獲利；由於第一季為辦公市場的淡季，市場需求將逐季升溫，法人預估互盛營運表現亦將逐季成長。

互盛在台主要業務為代理理光（RICOH）事務機器的銷售。展望2022年，整體景氣雖充滿變數，但因疫情後企業數位轉型的需求增加，仍可望帶動景氣穩定成長。互盛為迎接疫後商機，持續專注辦公本業，除鞏固現有顧客基礎外，亦不斷擴大新顧客市場，透過新型商品與服務，包括專業速印機、印後應用商品及人工智慧（AI）智能解決方案，以滿足顧客多元需求；並強化辦公節能、環控解決方案及服務，滿足企業在ESG推展的建置。

互盛亦將擴大零接觸線上行銷、建置虛擬展廳，結合大數據、AI人工智能、IOT物聯網等工具與技術，透過加值整合平台，協助企業數位轉型。

互盛大陸事業主要為事務機器業務，隨著大陸市場景氣復甦，運轉台數持續累積，大陸事業亦將持續貢獻合併營收與獲利。