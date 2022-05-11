品牌廠華碩（2357）延續PC市場進入疫情紅利尾聲的行情，在今年第一季續交出營收、獲利雙站高成績，除品牌合併營收以年增逾18％、達1,279.62億元，為2008年進行品牌及代工分家後以來的同期新高，稅後淨利亦年增7％、為104.3億元，推升稅後每股盈餘（EPS）達14.0元，刷新歷史同期新高。

不過，在長短料情況還未能完全改善，近期中國封控再打亂供應鏈及物流時程，華碩第一季存貨水位明顯較去年同期及去年底時再升高，雙率也同步出現季減、年減。其中毛利率18.7％、營益率7.9%，季減皆約近1個百分點，年減則約2~3個百分點。

至於該季業外雖有認列子公司亞旭電腦1.82億元的虧損，但來自其它投資利益及匯兌收益的挹注加持，整體業外貢獻了29.27億元的獲利。

各家品牌廠先前對第二季已預告將落至今年低點，除適逢傳統淡季外，歐洲市場因戰爭影響需求、美國升息加速通膨升溫，與中國封控打亂供應鏈及中國市場需求等不利因素，皆將拖累該季動能、淡季更淡。

華碩先前於第一季底時預期，整體供應鏈的缺料情況已在可控範圍，目前僅剩少數料件仍緊俏，加上歐、美、亞等大多國家通路庫存亦逐步回到疫情前水位，華碩也將以去化手上長料庫存為主。

考量市場不確定性升高，華碩針對第二季展望亦看跌，預期PC出貨動能在第二季將季減10％、板卡等零組件出貨則將季減10～15％。