美國財長葉倫(Janet Yellen)周三表示，由糧食與能源價格飆漲帶動的通膨效應已經顯現，全球正面臨停滯性通膨的風險。此外，針對美元升值引發許多國家緊張一事，葉倫認為基於美國進入升息循環，美元走升理所當然，她雖未表態支持強勢美元，但也不擔心美元升值。

葉倫是在周三出訪德國波昂時做以上表示。她指出，「全球經濟展望確實充滿挑戰與不確定性，糧食與能源價格上漲已經造成停滯性通膨效應，也就是全球產出與支出疲軟，通膨則全面飆高。」

葉倫還說，「通膨問題正發展為更長期的隱患，特別是糧食與能源成本上漲，也將是全球各國領袖未來幾周甚至幾個月首要面對的課題。」

葉倫進一步表示，美國強健的經濟可以幫助全球降低停滯性通膨的風險，「從許多方面來說，美國的狀態頗佳，從就業市場與經濟成長的力道就可以得到印證。」

近來全球越來越擔心高通膨問題，英國本周稍早公布4月通膨率年增9％，創40年新高，也高於美國的8.3％。加上俄烏戰爭與中國封城等利空，全球經濟學家紛紛調降全球經濟成長預測，國際貨幣基金(IMF)新估今年全球經濟僅將成長3.6％，遠低於2021年的6.1％，也比1月的預測調降0.8個百分點。英國央行本月稍早也發出預警，指英國經濟有可能陷入衰退。

顧問業者Grant Thornton首席經濟學家史汪克（iane Swonk）指出，「通膨若是居高不下，最終將會造成消費者減少支出，企業放緩招募員工，屆時某一段時期就有可能出現與1970年代一樣的停滯性通膨。」

此外，針對美元走升的議題，葉倫表示，鑒於美國利率上揚，美元走升理所當然，她也瞭解美元走強已引來其他國家的關切。

葉倫指出，除了利差因素外，另一個帶動美元走高的原因是避險資金湧入，不過葉倫強調，「以政府的角度，我們的立場就是匯率交由市場決定。」