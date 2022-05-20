叫我台股操盤王！富邦金控20日舉行法說會，揭露子公司富邦人壽在首季減碼台股800～900億元，實現股票資本利得388億元，台股年化投資收益率27.05％，創富邦人壽單季新紀錄，而富壽減碼台股後，現金部位首季增加924億元，富邦金表示會再伺機投資展望的投資標的。

富邦人壽去年底台股部位有6,332億元，占可運用資金的13.4％，是壽險業投資台股部位最多的公司，今年首季富壽大量實現其台股獲利，加上國外股票，共實現388億元的資本利得，台股年化投報率27.05％、國外股票投報率則有14.17％，亦推升富壽首季稅後獲利364億元，在壽險公司中排名第一。

可運用資金近4.75兆元的富邦人壽，在首季實現台股獲利及因台股回檔等因素，首季台股部位降到5,286億元，占率降到11.1％；國外股票則有微幅加碼的傾向，3月底達2,680億元，占率5.6％。

同時，富邦金20日亦公布，受惠淨值上揚，富邦人壽2021年隱含價值（EV）達9,765億元，換算富邦金股數，每股EV達82.7元，創其歷史新高，比2020年成長8.3％，代表在去年底光是富邦人壽的清算價值，就可讓富邦金每股價值82.7元，20日富邦金股價收在61.8元，僅占每股EV的74.7％。