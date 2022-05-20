台股520掀起反彈，在三大美期指帶動下，指數開高震盪走高、最高衝上16181點，大漲逾160點，八大類股全面走揚，惟上漲呈現量縮，新台幣午盤一度升一角，終場台股收漲124.53點、報在16144.85點、成交量為1978.99億元；台股周線收翻紅、本周台股收漲312點。

今日大型權值股表現穩中透堅，台積電(2330)開高走高，股價最高達532元，收漲1.53%、報530元，收復5日線、月線。鴻海(2317)一度漲0.5%，終場翻黑小跌；聯發科(2454)盤中黑翻紅、股價小漲；日月光控股(3711)、大立光(3008)分別收漲1.88%、0.95%。

風力發電、車用等題材股強勢發揮！520政策行情發威，風電概念獲多頭青睞，華新(1605)攻勢最猛，一度站上40元大關，收漲近6%；其餘如上緯投控(3708)、世紀鋼(9958)、華城(1519)、中鋼構等股價也均走揚。大陸將推汽車下鄉政策，估將刺激80萬輛汽車銷售，汽車零件族群下半年起喜迎訂單潮，耿鼎(1524)、怡利電(2497)、瑞利(1512)、車王電(1533)等均亮燈漲停。

貨櫃三雄之一的長榮(2603)僅演半場好戲，午盤後翻黑收跌，萬海(2615)、陽明(2609)漲幅逾2%，散裝航運裕民(2606)、慧洋-KY(2637)亦收漲，慧洋-KY今召開股東會，董座喊話「今年一定好」！

分析師表示，大盤反彈惟量能不足，顯示買盤不積極，美國零售業財報戳破零售銷售優於預期的假象，台股短線反彈仍須看美股是否止穩，止穩才有反彈的基礎。

今日台股收盤力守5日線、10日線附近，顯示多方仍尚未全面棄守，其中，中小電子為主的OTC更是守在月線之上，短線電子股仍有操作機會，不過中長線壓力仍大，指數如果跌破短天期均線仍有回測前低的壓力，個股以中小電子及線型維持在月季線之上的個股為主，中長線仍需反覆測試前低支撐確認底部再行布局。