在投資人擔憂經濟成長可能放緩情況下，美股道瓊指數續跌，連2天跌掉1400點，不過台股今(20)日展開反彈行情，早盤上漲逾百點，最高來到16152點附近。

盤面航運股展開反彈，電子股扮演穩盤角色，台積電上漲7元來到529元，貨櫃三雄漲幅均超過1%，航空雙雄穩在盤上，加上政策作多概念股生技、風力發電概念股表現強勢，帶動台股上漲。

分析師表示，若美國公債殖利率及美元指數不再創高，預期大盤可望逐步走穩。分析美國聯準會6月利率決策結果是全球投資人關注的焦點，預期在結果出爐前，國際股市可能持續動盪，待變數消除後，走向可望趨於明朗化。

道瓊工業指數下跌236.94點或0.75%，以31253.13點作收。標準普爾500指數下滑22.89點或0.58%，收3900.79點。科技股那斯達克指數下跌29.65點或0.26%，收11388.50點。費城半導體指數下跌17.63點或0.61%，收2890.33點。