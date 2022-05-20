大陸下調5年期以上貸款市場報價利率（LPR），刺激A股半日收漲逾1％，上證指數重上3,100點。

香港信報報導，上證指數20日開高走高，半日最多漲42點，漲幅為1.38％，高見3,139點，半日收盤報3,131點，升34點，漲幅為1.11％，成交額為人民幣（下同）2,515.23億元。

深成指半日上升，高見11,436點，漲186點，漲幅為1.65％，半日收盤報11,400點，升150點，漲幅為1.33％，成交額為3,151.05億元。

滬深300指數半日收報4,056點，升56點，漲幅為1.41％，創業板指數收報2,413點，升36點，漲幅為1.54％。

各類股普遍造好，煤炭股升逾3％，有色金屬股升逾2％，金融、鋼鐵、化工股升逾1％，石油、水泥、電力股靠穩，房地產股逆市偏軟。

中國人民銀行公布，5月LPR報價顯示，1年期利率為3.7％，連續第4個月維持不變，5年期以上利率則下調15個基點至4.45％，幅度超過預期。