港股16日大幅高開，恒生指數高開1.17％，恒生科技指數高開2.37％。科技股普漲，嗶哩嗶哩、小鵬汽車大漲6％；互聯網醫療、房地產及物業管理、K12教育板塊開盤強勢上漲。

大型科技股普漲，萬國資料大漲9％，嗶哩嗶哩漲超6％，阿里巴巴、百度漲超4％，京東健康、網易、快手漲超3％，美團、京東集團漲超2％。互聯網醫療板塊開盤漲勢居前，阿里健康漲超5％，京東健康、平安好醫生漲超4％。

房地產及物業管理相關類股開高，碧桂園、深圳控股、旭輝控股集團漲超7％，時代中國、雅生活服務漲超5％，龍湖集團、新城發展漲近5％，雅居樂集團、合景泰富、富力地產、綠城中國、寶龍地產、佳兆業美好、碧桂園服務漲超4％，融創服務漲超3％。

不過恒指漲勢快速收窄，截至10點02分，恒指報19,945.35點，上漲46.58點，漲幅收窄到0.23％。國企指數報6.829.1點，上漲22.07點，漲幅0.32％。紅籌指數3,771.49點，上漲14.93點，漲幅0.4％。